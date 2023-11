O que é o CTPS e como consultar o número da Carteira de Trabalho Digital e Física

Criada no dia 10 de Outubro de 1969, a carteira de trabalho foi desenvolvida para registrar o histórico empregatício do trabalhador brasileiro e é o documento exigido por muitas empresas para registrar seus funcionários e realizar as devidas contribuições previdenciárias.

O documento, que já passou por atualizações durante a história, deixou carimbos e assinaturas para se tornar digital em 2019. Hoje, é possível consultá-lo online, por aplicativo em smartphone ou pelo computador, com acesso a internet.

Se em algum lugar você viu por aí o termo “CTPS”, saiba que ele tem a ver com a carteira de trabalho. Saiba o que é CPTS e todos os detalhes para acessar o seu documento de forma super simples usando apenas o celular.

O que é CTPS?

A CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) nada mais é do que a sigla para a Carteira de Trabalho, como popularmente chamamos. Na carteira de trabalho, estão dispostas as informações sobre o tempo de trabalho, ocupação, remuneração, foto, digitais do contribuinte.

Confira quais outras informações são registradas na CTPS:

Registro de férias;

Promoções e aumento salarial;

Remuneração;

Informações sobre o INSS.

Como ver o número da Carteira de Trabalho Digital?

É importante saber que hoje em dia não se emite mais carteira de trabalho física. Portanto, todos os documentos gerados a partir de 2019 são digitais, sendo assim, a consulta do número da carteira de trabalho não segue o mesmo passo a passo para os dois tipos de registro.

É comum que as pessoas procurem saber o número da carteira de trabalho digital para realizar cadastros para solicitar o seguro-desemprego e FGTS.

Confira um passo a passo para acessar e conferir o número da carteira de trabalho digital:

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e procure por “ Carteira de Trabalho Digital ”;

Baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital no seu celular;

Após o download;

Faça login utilizando o mesmo usuário e senha da sua conta Gov.br;

O número da carteira de trabalho aparecerá na tela principal.

Perceba que o número da carteira de trabalho digital é o mesmo número que o CPF. A mudança visa facilitar o recolhimento de informações pela centralização dos dados em apenas um número de registro.

Como saber o número da Carteira de Trabalho física?

Já para quem tirou o documento antes de 2019, vamos mostrar como ver o número de registro dentro da CTPS física.

Você encontrará o número abaixo da sua foto, dentro da carteira de trabalho. Confira ao abrir a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, logo abaixo do PIS/PASEP e foto 3x4.

Quantos números tem a CTPS digital?

O formato clássico da CTPS é composto por sete dígitos iniciais, e mais quatro dígitos após a barra, como está neste exemplo, "9475862/0495".

A partir de 2019, em que a CTPS passou a ser identificada pelo número do CPF, a numeração da CTPS pode variar dependendo da idade e localidade do trabalhador. Com essa atualização, ficou bem mais fácil sincronizar dados na hora da contratação.

