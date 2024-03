O que é DDD e DDI? Como saber de qual estado estão me ligando

Muitas pessoas ficam em dúvida se devem atender ou não uma ligação recebida com um DDD desconhecido. Isso acontece, principalmente nos últimos tempos, pelo número de golpes aplicados em todo o território nacional via telefone.

Devemos estar atentos também na hora de ligar, pois um DDD escrito de forma equivocada pode direcionar a ligação para outra pessoa em outro estado.

Neste artigo, vamos nos encarregar de garantir que você terá as informações necessárias para identificar o estado de onde vem a ligação que está recebendo, além de saber a diferença entre o DDD e o DDI.

O que é DDD?

O DDD, ao pé da letra, significa "discagem direta à distância". E, na prática, é o sistema de discagem automática entre as cidades. São números que representam os Estados e Municípios para que as ligações possam ser endereçadas aos números corretos, visto que eles podem ser os mesmos, com um DDD diferente.

Em São Paulo, por exemplo, o DDD é "11", já no Rio de Janeiro, o DDD é "21". Os prefixos, como se chama popularmente, servem para que a ligação seja direcionada para o estado correto. A medida foi tomada para que diferentes estados pudessem ter o mesmo número fixo, mas diferenciados pelo prefixo.

O que é DDI?

Já o DDI tem essa sigla, pois significa "discagem direta internacional", que funciona como o sistema automático do DDD, mas para ligações internacionais.

Ainda hoje, em todo o mundo, ligações por telefone que não sejam por internet são feitas por um sistema de telefonia via satélite, que conta, inclusive, com cabos submersos nos oceanos.

O DDI varia de acordo com o país para onde a pessoa pretende ligar. O Brasil, por exemplo, é representado pelo DDI "+55". Portanto, quando pessoas de outros países ligam para o Brasil, é necessário que estes números estejam antes dos 5 números subsequentes para que a ligação seja endereçada ao aparelho correto.

Tabela de DDD por capital

Confira a tabela com todos os DDD do Brasil, ou seja, os prefixos das capitais brasileiras. Aqui você verificará qual número deve colocar antes de endereçar sua ligação, confira:

Capital UF DDD Faixa de CEP Aracaju SE 79 49000-001 à 49099-999 Belém PA 91 66000-001 à 66999-999 Belo Horizonte MG 31 30000-001 à 31999-999 Boa Vista RR 95 69300-001 à 69339-999 Brasília DF 61 70000-001 à 72799-999 Campo Grande MS 67 79000-001 à 79129-999 Cuiabá MT 65 78000-001 à 78109-999 Curitiba PR 41 80000-001 à 82999-999 Florianópolis SC 48 88000-001 à 88099-999 Fortaleza CE 85 60000-001 à 61599-999 Goiânia GO 62 74000-001 à 74899-999 João Pessoa PB 83 58000-001 à 58099-999 Macapá AP 96 68900-001 à 68914-999 Maceió AL 82 57000-001 à 57099-999 Manaus AM 92 69000-001 à 69099-999 Natal RN 84 59000-001 à 59139-999 Palmas TO 63 77000-001 à 77299-999 Porto Alegre RS 51 90000-001 à 91999-999 Porto Velho RO 69 76800-001 à 76849-999 Recife PE 81 50000-001 à 52999-999 Rio Branco AC 68 69900-001 à 69924-999 Rio de Janeiro RJ 21 20000-001 à 23799-999 Salvador BA 71 40000-001 à 42599-999 São Luís MA 98 65000-001 à 65109-999 São Paulo SP 11 01000-001 à 05999-999 Teresina PI 86 64000-001 à 64099-999 Vitória ES 27 29000-001 à 29099-999

