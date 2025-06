O que acontece se não pagar cartão de crédito? Quando caduca

Pagamento mínimo : ao pagar o valor mínimo da fatura, você evita que o nome seja negativado. No entanto, a dívida será transferida para o crédito rotativo, com altos juros.

Negociar a dívida com desconto: muitas instituições oferecem oportunidades de negociação com descontos, especialmente em eventos como o Serasa Limpa Nome. É uma ótima oportunidade para quitar a dívida com um valor reduzido.