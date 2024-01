Número do benefício INSS: como descobrir seu NB

Hoje, no país, mais de 20 milhões de brasileiros recebem benefícios sociais do Governo Federal. Para tamanha demanda, existe um número que consegue filtrar o benefício ao qual o cidadão fez solicitação, os dados requeridos e sua validade, o número do benefício.

Neste texto, vamos te mostrar por quais vias você consegue verificar o número do seu benefício (NB) e divulgar o calendário de pagamentos de 2024 dos benefícios do INSS.

O que é número de benefício (ou NB)?

O número de benefício, ou NB, é uma combinação de números que identifica, individualmente, a causa e as condições da concessão do benefício.

Com este código é possível consultar a disponibilidade de pensões, aposentadorias, auxílios, entre outros.

O número é formado por 10 dígitos e é utilizado na hora de solicitar benefícios como pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria.

Como descobrir meu número do benefício?

Você tem várias formas de descobrir o número de benefício. A informação pode ser encontrada pelo site do INSS e também pelo aplicativo, você também pode descobrir o seu NB pelo telefone e pelo cartão cidadão, confira:

Pelo site do INSS

É possível buscar o seu NB pelo site do INSS. Utilizando o seu CPF é possível verificar o número pelo site do INSS.

São necessários alguns passos para que você acesse o NB, confira:

Entre no site do Meu INSS ;

Faça login;

Clique na opção "Meus benefícios".

Na tela, o número do benefício já estará disponível para consulta.

Pelo app Meu INSS

Para essa consulta, você precisa iniciar fazendo o download do app Meu INSS, depois disso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Abra o app Meu INSS;

Faça login com seu CPF e senha registrada no site do Gov.br;

Clique na opção "Novos serviços";

Siga selecionando "Ver mais";

Finalize clicando em "Meus benefícios";

E pronto, agora basta verificar o NB.

Pelo telefone

Você pode consultar o seu NB pelo número 135, inclusive pode sair de graça caso a ligação seja feita a partir de um telefone fixo ou público. Ligações de celulares têm custo.

Para obter o número de benefício você precisa:

Ligar para o número 135;

Informar o número de CPF para o atendente;

Confirmar dados ao atendente.

As ligações podem ser feitas de segunda à sábado, das 7h às 22h.

Por meio do Cartão Cidadão

O beneficiário também pode consultar o NB pelo Cartão Cidadão. Observando abaixo do nome do titular, é possível localizar o PIS e o PASEP, que podem ser a mesma numeração do número de benefício.

Indo até uma Agência do INSS

E caso você prefira ir presencialmente até uma agência do INSS, também é possível. Para que a verificação dos dados pessoais seja feita, você precisa levar sua carteira de identidade.

Não é possível que outra pessoa compareça por você, uma vez que o número é individual.

Por que é útil saber o número do benefício INSS?

O NB é útil para todos os beneficiários do INSS na hora de solicitar o benefício, buscar informações, datas de pagamento, dentre outros motivos.

É possível consultar pelo NB:

Atualizações sobre os benefícios do cidadão;

Datas de pagamento dos benefícios;

Agendar perícia;

Empréstimos consignados, entre outros.

