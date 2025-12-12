Guia de direitos: o que fazer se o carro quebrar ou a oficina atrasar a viagem?

Viagens são imprevisíveis e, mesmo com tudo em dia, um problema mecânico pode atrasar ou adiar o itinerário. Dentro das locadoras, os seguros servem como forma de garantia e suporte em caso de problemas na estrada. Outra recomendação é realizar a revisão do veículo antes do trajeto, para isso os proprietários precisam recorrer a uma oficina de confiança.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, um dos cuidados que os condutores devem tomar antes de uma viagem é verificar se a documentação do motorista e do veículo está regularizada e realizar a revisão mecânica do carro.

O que fazer se a oficina atrasar a entrega do carro?

Ao contratar uma oficina para revisão ou manutenção do veículo, o proprietário deve se lembrar de confirmar o prazo para conclusão do serviço.

De acordo com o JusBrasil, atrasos injustificados na entrega do veículo podem gerar reparações por danos morais. O condutor que se sentir prejudicado pela demora na conclusão do trabalho pode buscar amparo nos artigos 12 e 14 do Código do Consumidor.

A organização informa que o ressarcimento por danos morais pode variar entre R$ 2 mil e R$ 4 mil. Para buscar meios legais de resolver a questão, é preciso auxílio de um advogado.

Como procurar uma oficina de confiança

Uma das formas populares de encontrar uma oficina segura é pedir indicação para conhecidos que costumam utilizar o serviço. No entanto, outras formas podem ser mais assertivas na busca.

Realizar uma pesquisa pelo nome da empresa no Reclame Aqui ou Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) pode apontar quais os principais problemas que os clientes costumam ter com a empresa e ajudar a checar a idoneidade do estabelecimento.

Para condutores que têm seguro veicular, utilizar a lista de oficinas credenciadas para fechar o serviço também pode ajudar a evitar profissionais que causem problemas.

Como evitar atrasos na revisão

Além de procurar por oficinas mecânicas de confiança, deixar uma margem de atraso entre a entrega e a viagem também pode ajudar a evitar problemas.

Especialmente em épocas próximas às férias, quando o volume de revisões em oficinas pode aumentar caso os condutores sigam as recomendações do Detran, é importante considerar pequenos atrasos para que eles não inviabilizem a viagem.

Quais são meus direitos em caso de problemas mecânicos com carro alugado?

Ao assinar um contrato de locação de um veículo, o condutor pode optar por quais seguros deseja selecionar. Algumas locadoras oferecem opções com coberturas mais amplas, que permitem incluir um segundo motorista que será assegurado em caso de danos.

Caso opte por contratar esses seguros, o consumidor recebe a garantia de isenção em caso de sinistros e pode receber um novo veículo para seguir viagem.

É importante lembrar que as regras de seguros variam conforme a empresa que realiza a locação. Por isso, é importante confirmar com o consultor de vendas quais as opções e ler o contrato antes de finalizar o aluguel.

O que fazer se meu carro alugado quebrar?

O primeiro passo a tomar, caso o condutor perceba algum problema mecânico no veículo, é estacionar em uma área segura e entrar em contato com a locadora.

Por telefone ou mensagem, é possível checar a disponibilidade para reparos dentro dos seguros escolhidos no momento da locação e saber qual alternativa a empresa oferece para que a viagem possa continuar. É importante que o responsável pelo carro registre essa conversa para ter uma prova em casos de problemas futuros.

Em alguns casos, a empresa pode permitir que o consumidor retire um novo veículo em uma loja próxima, o que pode facilitar o processo para os condutores que já pegaram a estrada.

O JusBrasil informa que, se o carro locado apresentar falhas e precisar ser substituído, o contratante pode exigir um novo veículo de categoria igual ou superior e também reembolso em caso de despesas extras, como custos com outros meios de transporte para retirar o carro reserva.

A regra vale apenas quando o problema apresentado não foi causado por mal uso, como acidentes e modificações não autorizadas. Caso a locadora não cumpra as regras determinadas, o contratante deve buscar respaldo jurídico para resolver a questão.