É possível consultar a data de nascimento pelo CPF? Entenda

Prestes a fechar um negócio? Se você está na dúvida e quer confirmar a procedência da pessoa envolvida para ter mais segurança em todo o processo, o CPF é um documento que indica se o cidadão está em dia com a Receita Federal e carrega consigo diversas outras informações.

Essas informações são sigilosas e você provavelmente só terá acesso a elas caso o indivíduo te informe, mas existem alguns caminhos que podem ajudar nessa checagem e garantir a veracidade dos dados obtidos. Neste texto, te contaremos se é possível e como consultar a data de nascimento pelo CPF, além de outras informações sobre o documento.

Como consultar a data de nascimento pelo CPF?

A data de nascimento parece uma informação simples de se ter acesso mas, pelo CPF, a única forma de se obtê-la é, de fato, solicitando o documento para o responsável.

Quem ainda tem aquele cartão azul, o antigo CPF que era produzido até 2010, consegue visualizar a data de nascimento, bem como na CNH e no RG, em que o número de CPF também consta nos documentos.

Como consultar o CPF pelo nome?

Assim como a data de nascimento, o número de CPF é uma informação inicialmente sigilosa, a fim de evitar fraudes e divulgação desses dados em lugares não confiáveis. Portanto, não é possível ter acesso ao CPF de alguém apenas pelo nome.

Existem algumas ferramentas pagas que, a partir do nome da pessoa, é possível verificar se o CPF está ativo, suspenso, cancelado, pendente ou nulo, mas sem a possibilidade de ter acesso à sequência de 11 dígitos.

Com os dados do CPF, você pode checar as informações de validade no próprio site da Receita Federal, necessitando, apenas, do número e da data de nascimento. Veja o passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal, na aba de consulta de CPF ; Insira as informações solicitadas no formulário (número de CPF e data de nascimento); Clique na caixa “Sou humano” para fazer a verificação e-capcha; Clique em “consultar”.

Para que serve o CPF?

O CPF é um dos documentos mais importantes para o cidadão brasileiro pois, além de servir como base principal da Receita Federal para determinar todos os trâmites relacionados ao Imposto de Renda, ele também é usado como verificação de diversos serviços.

Por exemplo, para se matricular em um curso ou em uma faculdade, o CPF será um dos itens obrigatórios de preenchimento de informações do futuro aluno.

Além disso, é pelo número de CPF que o cidadão acessa a plataforma do Gov.br, o ambiente digital do Governo Federal que concentra todos os serviços públicos do governo, desde acesso a benefícios sociais, até para acessar o INSS e seguro desemprego.

Todos esses sistemas dependem do CPF porque o documento possui uma inteligência por trás de sua sequência de números, com dígitos verificadores para garantir que aquele documento é válido e ativo.

Leia também