CPF inconsistente no cadastro NIS: como resolver

O Número de Identificação Social (NIS) é uma informação fundamental para que os cidadãos sejam credenciados nos mais diversos programas sociais disponibilizados pelo governo federal. Dentre as informações para que o cadastro NIS seja finalizado, está o número de CPF.

Porém, muitos cidadãos são surpreendidos com inconsistência no CPF, impossibilitando seguir com o recebimento de tais benefícios. Se esse for o seu caso, neste texto, você encontrará todas as informações sobre como resolver um CPF inconsistente no cadastro NIS, para enfim ter acesso aos programas sociais sem grandes problemas.

O que é o erro de CPF inconsistente? Principais motivos

O NIS representa uma sequência de números de cadastro para acesso a benefícios sociais muito importantes.

Essa identificação é estabelecida pelo governo federal e também utilizada na gestão dos pagamentos tributários por parte dos empregadores, bem como nas pensões e demais vantagens da seguridade social.

Quando se está consultando o status do cadastro NIS no site, pode-se encontrar os termos CPF inválido, CPF cancelado/suspenso e CPF inexistente. Cada um deles possui um significado conforme será explicado abaixo:

CPF inválido

Quando o status do CPF encontra-se como inválido, significa que o documento apresenta inconsistência em sua estrutura, como estrutura inválida de números ou dígitos verificadores.

Neste caso, faça uma checagem na sequência de números informados e compare com o seu documento oficial. Geralmente, o problema é resolvido ao indicar o número de CPF correto.

CPF cancelado

Aparece como "CPF Cancelado" no sistema NIS, quando o cidadão vem a falecer, tem o documento em duplicidade e eventualmente tenha cancelado um deles.

CPF inexistente

Já o status de CPF inexistente é utilizado quando o documento não está registrado no banco de dados da Receita Federal, portanto, não consta no sistema.

É importante garantir que os números tenham sido preenchidos corretamente, pois a inconsistência na informação também pode gerar o status de inexistente.

Uma certidão de pessoa física com o status de inconsistente pode impossibilitar o cidadão de participar de programas sociais do Governo, como o Bolsa Família. Portanto, é extremamente importante que procuremos resolver eventuais problemas e manter a documentação em dia.

Como regularizar CPF inconsistente no cadastro NIS?

Caso o status do seu documento esteja marcado como inválido, cancelado ou inexistente, você deve regularizá-lo para normalizar a situação perante os bancos de dados do Governo Federal.

Para isso, separamos 05 passos para que você inicie 2024 com sua documentação em ordem, acompanhe:

Passo 1

Certifique-se de que seu documento realmente está com o status em desconformidade. Confirmada a inconsistência, podemos passar para o próximo passo.

Passo 2

Dependendo da inconsistência encontrada, você terá que seguir diferentes caminhos para a regularização. Portanto, entre no site da Receita Federal e siga as instruções dadas online para a resolução do problema.

Passo 3

Agora que já se sabe qual é a desconformidade com o documento, você precisará atualizar o seu cadastro NIS e, para isso, é necessário que a documentação esteja nos conformes, precisando até, em alguns casos, que o cidadão vá até uma unidade da Receita Federal.

Passo 4

Ainda assim, o cadastro precisa estar regularizado, portanto, reúna documentos adicionais que comprovem sua identidade e entre em contato com o Portal Cidadão, canal de atendimento da Caixa Econômica Federal responsável pelo cadastro do beneficiário em programas sociais.

Passo 5

Agora basta aguardar, com toda a documentação enviada, o órgão atualizará a situação do NIS dentro da plataforma. Então, é importante que o solicitante esteja atento às atualizações para ter certeza da consistência dos dados atualizados.

