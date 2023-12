Como Tirar 2ª Via do RG: passo a passo para SP e outros estados

Os anos passam e a necessidade de estar com a documentação em dia é invariável. E com o melhor aproveitamento da tecnologia, ficou bem mais fácil o processo para tirar a 2ª Via do RG e demais documentos.

Neste artigo, vamos te mostrar como é o sistema para agendar e realizar o processo de emissão da segunda via do documento. Separamos alguns dos principais Estados da Federação para ilustrar como é feito o processo de registro.

Como tirar segunda via do RG em SP

Em São Paulo, você pode tirar a segunda via do RG de forma super fácil. Basta um breve agendamento e o cidadão já pode iniciar a emissão da segunda via em um dos postos do PoupaTempo.

Faça um agendamento pelo site do Poupa Tempo, seguindo o passo a passo a seguir:

Abra o site ou aplicativo do Poupa Tempo ;

Clique do lado direito inferior na opção "Serviços";

Selecione “RG - Carteira de identidade”;

Clique no botão "Agendar atendimento";

Escolha a data e horário;

Confirme utilizando o seu número de celular.

E pronto! É só comparecer no horário marcado na unidade do PoupaTempo escolhida e você será atendido para realizar a emissão do documento.

Como tirar segunda via do RG em MG?

Para tirar a segunda via do RG em Minas Gerais, tudo depende de onde o cidadão reside, pois as condições são diferentes para quem mora em Belo Horizonte e para quem mora em outros municípios.

Para quem mora no interior do Estado, o documento de identificação deve ser retirado em uma das unidades do Posto de Identificação da Polícia Civil ou em uma das unidades da UAI (Unidade de Atendimento Integrado).

Não é necessário levar foto 3x4, pois o registro é tirado no momento em que o cidadão vai até o posto de atendimento.

Em qualquer um dos casos, o mineiro pode agendar o serviço pelo site cidadao.mg.gov.br , basta seguir o passo a passo:

Entre no site cidadao.mg.gov.br;

Acesse a aba de "Agendamento de serviços”;

Clique em documentos pessoais;

Selecione "Agendar emissão da Carteira de Identidade (1a via)”;

Preencha as informações solicitadas.

Em Belo Horizonte, o atendimento presencial pode ser feito em um Posto de Identificação da Polícia Civil ou em uma UAI localizada na capital.

Depois do agendamento feito, basta que o solicitante compareça na data marcada com 20 minutos de antecedência para evitar filas.

Como tirar segunda via do RG no RJ

Já no Rio de Janeiro, a forma mais ágil de se tirar o Registro Geral é pelo Detran do estado. É possível tirar o documento, sendo primeira ou segunda via, sem agendamento prévio.

Ao todo, são 28 unidades no Estado do Rio de Janeiro, e o atendimento ao público é feito de segunda a sexta-feira. Mas fique de olho: cada uma das dependências do órgão tem seu horário de funcionamento.

Para ter certeza do atendimento, solicite agendamento prévio pelo site do Detran RJ ou pelos telefones de contato. Mas você também pode fazer a solicitação online e ir ao posto apenas para retirar o documento.

Confira o passo a passo para agendar o seu atendimento e solicitar sua segunda via do RG pelo site do Detran RJ:

Entre no site do Detran.RJ;

Clique em “identificação civil”;

Selecione "Segunda via de identidade simplificada";

Preencha o número do "Duda" e seus dados pessoais;

Realize o pagamento solicitado, que precisa ser feito em uma unidade do banco Bradesco;

Vá ao posto de atendimento do Detran.RJ para retirar sua carteira de identidade e confirma a biometria;

Pronto, novo documento em mãos.

Como tirar segunda via do RG no ES

No Espírito Santo, a segunda via do RG é agendada pelo agenda.es.gov.br. Você também tem a opção de dar entrada em sua segunda via em postos que não necessitam de agendamento prévio, mas não são todos os postos que aceitam este tipo de serviço.

Para idosos, gestantes ou portadores de necessidades especiais, não é necessário o agendamento prévio e o atendimento é feito de acordo com a ordem de chegada.

Aqui você pode consultar alguns dos postos que realizam o serviço, mas com a necessidade de agendamento:

Aracruz

Cachoeiro de Itapemirim

Colatina

Faça Fácil – Cariacica

Guarapari

Linhares

Marataízes

São Mateus

Serra Jacaraípe – Pró Cidadão

Serra Sede – Ciretran

Viana

Vila Velha

Vitória – ALES

Vitória – Casa do Cidadão

Em todos os demais postos de atendimento, não é necessário o agendamento prévio. Então, é possível que se tire o documento sem agendamento, mas o atendimento não é feito mediante a ordem de chegada e agendamento.

Todavia, se houver disponibilidade de tempo e internet, vale a pena agendar a sua visita e evitar filas.

Neste link você poderá encontrar o cartório mais perto de onde deseja e as informações necessárias para realizar o agendamento usando a sua senha e login do Gov.BR, caso opte por marcar horário previamente.

