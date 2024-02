Como saber a data de emissão do RG?

O RG, ou carteira de identidade, é um dos principais documentos utilizados pelos brasileiros na hora de comprovar quem são, fazer viagens, ter acesso a benefícios e serviços públicos, além de ser o principal documento usado para votar nas eleições.

Hoje em dia já é possível andar sem necessariamente levar consigo a cédula de identidade. E isto só acontece graças a tecnologia, com a versão digital da Carteira de Identidade, que permite que o cidadão verifique suas informações de qualquer lugar do mundo, em alguns cliques no celular.

Mas, na hora de preencher algum formulário, o documento físico na mão faz falta, pois pode ser solicitada a data de emissão do da carteira de identidade. Por isso, neste artigo, vamos te ensinar como localizar a data de emissão do RG e como consultá-la via app Meu INSS.

Onde fica a data de emissão do RG?

A data de emissão do RG fica registrada tanto no documento físico, quanto nos aplicativos que guardam a identidade no nosso celular.

Na cédula física do RG, é possível localizar a data de emissão ou data de expedição logo na parte superior do documento, ao lado do número do RG.

Você encontrará a data no verso do seu documento, e é nesta parte que também fica localizado o nome, CPF e data de nascimento do portador, além de demais informações pessoais.

Como consultar a data de emissão pelo Meu INSS?

Por fim, outra forma de consultar a data de emissão do seu RG é pelo app Meu INSS. Veja o passo a passo para conferir os seus documentos:

Entre no portal Meu INSS ou app e faça o login utilizando a sua identificação Gov.br;

Informe o número do seu CPF;

Selecione o botão "Meu cadastro";

Siga para "Documentação";

Selecione a sua carteira de identidade.

Pronto, agora você pode localizar a data de emissão do seu documento na parte "Identidade" da página.

E lembre-se, essa consulta só é válida se você já tiver o cadastro no aplicativo Meu INSS ou nos serviços previdenciários do Governo Federal. Caso você faça o cadastro para a consulta da data de emissão do RG, é possível que os documentos não estejam disponíveis para visualização.

Para que serve a data de emissão da identidade?

A data de emissão do RG é o registro oficial de quando aquele documento foi emitido, ou seja, a partir de quando ele é válido. Visto que a validade média do documento é de 10 anos, a data de emissão é uma consulta sobre qual deve ser o momento de renovar a identidade.

Fique atento, pois é comum que se use o nome expedição ao se referir a emissão, que significa a mesma coisa, mas pode confundir a quem está procurando se informar.

Leia também