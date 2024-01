O CPF é um dos métodos de identificação dos brasileiros e, junto com o RG, concentra as mais diversas informações, principalmente para o controle do imposto de renda no país. Antigamente, o CPF era um cartão físico de cor azul, muito parecido com um cartão de banco.

Porém, hoje, a Receita Federal não faz mais a emissão física do CPF, visto que ele está presente em vários documentos e pode ser consultado online. Então, se você precisa de um comprovante físico, nós te ensinaremos aqui, com um passo a passo, como imprimir o CPF pelo site da Receita Federal e tirar demais dúvidas sobre o assunto.

Como imprimir o CPF no site da Receita Federal?

Apesar de, hoje em dia, o número do CPF já fazer parte de outros documentos portados pelo cidadão, como o RG e a Carteira Nacional de Habilitação, ainda é possível ter acesso ao documento de forma física.

Neste caso, a opção é realizar a impressão do CPF, e esse processo pode ser feito no próprio site da Receita Federal. Confira o passo a passo:

Acesse o site da Receita Federal ; No canto superior esquerdo, acesse o menu e clique na opção “Serviços”: Clique na opção “Cadastros”, e depois em “Cidadão (CPF)”.

Com isso, preencha os dados solicitados. Se você declarou imposto de renda nos últimos dois anos, ele também pode pedir o número de recibo da entrega mais recente.

Tenha em mãos as seguintes informações para realizar o preenchimento de seus dados:

Número de CPF;

Nome;

Data de nascimento;

Nome da mãe;

Título de eleitor.

Depois disso, você será direcionado para uma página com o comprovante do CPF, com as opções para fazer o download e impressão da página.

Para que serve o CPF impresso?

A principal função do CPF, de fato, é o controle da Receita Federal com relação à declaração anual do imposto de renda. Mas, para além disso, o documento possui outras funções, que vão desde abrir uma conta no banco, até para fazer a matrícula na faculdade.

Com relação à versão impressa, ela será apenas um comprovante de que aquele é o seu número de registro, sendo um documento emitido pela própria Receita Federal. Mas, o que vale mesmo, é o número.

Lembrando que a versão impressa, oficialmente, não é mais emitida. Portanto, o comprovante impresso do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) será apenas um registro oficial de que aquela sequência de números está relacionada ao cidadão e demais informações presentes no documento.

Mesmo assim, por se tratar de uma sequência numérica única, caso esteja errada ou com dados faltando, facilmente cada sistema que solicitou o CPF identificará e pedirá que seja revisado.

Qual é a diferença entre situação cadastral e comprovante do CPF?

Enquanto o comprovante do CPF é um documento, emitido pela Receita Federal, que tem como objetivo informar os principais detalhes do CPF, a situação cadastral é uma das informações presentes no documento, que aponta o status do CPF.

A situação cadastral pode indicar que o documento está ativo, irregular ou suspenso. Se você deseja apenas saber a situação cadastral do documento, acesse esse link no site da Receita Federal, preencha com o seu CPF e data de nascimento e já será possível ter acesso a informação.

Serviços e documentos que podem ser consultados por meio do CPF

Por ser único para cada indivíduo, o CPF é frequentemente utilizado para consulta de diversos serviços, como o Bolsa Família ou até mesmo documentos como o RG.

Lista de serviços e documentos que podem ser consultados pelo CPF:

