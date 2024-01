Como fazer CPF pelo celular: primeira e segunda via

O CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) é um dos documentos mais importantes do cidadão brasileiro que, além de identificar as pessoas por meio dos 11 dígitos, é a principal forma de controle da Receita Federal para a realização do Imposto de Renda.

Antes, era muito comum enfrentar filas para fazer o CPF, mas, agora, essa realidade mudou e todo o processo pode ser feito online e, em alguns casos, com um horário para finalizar a solicitação. Por isso, vamos te explicar, com um passo a passo, como fazer a primeira e segunda via do seu CPF pelo celular.

Como fazer a primeira via do CPF pelo celular?

Já se deparou com um cartão de plástico azul com o número de CPF? Essa versão do documento já não existe desde 2010, quando o número do Cadastro de Pessoa Física foi integrado a outros documentos, como o RG e a CNH.

Portanto, assim que feita a primeira via do CPF, você receberá um comprovante de inscrição, que reforça a idoneidade daquele número de CPF inscrito. E é claro, a partir do momento de renovação dos demais documentos, automaticamente o número de CPF já será incluído nele.

Veja o passo a passo para solicitar a primeira via do CPF, usando o seu celular:

Pelo site da Receita Federal

Ao acessar o site da Receita Federal, existem três modalidades para inscrição do CPF: brasileiros residentes no país, brasileiros residentes no exterior e cidadão estrangeiro. Escolha a opção que lhe encaixa e siga o restante do tutorial:

Acesse o site da Receita Federal e preencha o formulário eletrônico correspondente ao perfil em que você se encaixa; Após preencher o formulário, que solicitará informações de identificação, localização e contatos, clique em enviar; Você receberá um protocolo e deve realizar um agendamento na unidade mais próxima da Receita Federal; Pronto. Com o horário marcado, apresente documentos como o RG, título de eleitor e certidão de nascimento para finalizar a solicitação.

O tempo estimado de espera é de, até, 15 minutos. Em dois dias úteis, o documento já estará disponível para uso.

Como fazer a 2ª via do CPF pelo celular

Se você já tem um CPF cadastrado e deseja ter a segunda via do documento, o processo é ainda mais simples, e pode ser feito por sites e aplicativo. Veja o tutorial com cada uma das opções responsáveis pela emissão da segunda via:

Pelo site da Receita Federal

Acesse o site da Receita Federal ; Preencha o formulário de inscrição com as informações solicitadas; Clique em “enviar”; E pronto. Acesse o comprovante de CPF disponibilizado pela Receita.

Pelo app CPF digital

Baixe o aplicativo “CPF digital”, disponível para celulares de modelo Android e iOS; Preencha as informações solicitadas pelo app; Faça o reconhecimento facial, com a câmera posicionada em modo selfie, seguindo as diretrizes solicitadas pelo app, como piscar e sorrir para a câmera.

Depois, é só clicar em enviar e você já terá acesso ao CPF no próprio aplicativo.

Pelo e-cac

Por fim, o e-cac é outra plataforma em que é possível ter acesso à segunda via do documento. Veja como fazer:

Acesse a página do e-cac , na área de login; Faça o seu login e senha, que pode ser realizado com as informações do e-cac ou, então, com o login e senha do gov.br; Ao logar, você já terá acesso ao documento.

