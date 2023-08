Como fazer agendamento no CRAS

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública que oferece serviços de assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade. Os centros fazem parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e estão localizados em diversos municípios brasileiros.

Um dos principais motivos para as pessoas procurarem uma unidade do CRAS é a necessidade de orientação sobre os benefícios assistenciais do governo e para se inscreverem no Cadastro Único (CadÚnico), a fim de terem acesso ao Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Quando é necessário fazer agendamento no CRAS?

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o cidadão pode realizar agendamento no CRAS para diversos serviços:

fazer seu Cadastro Único;

ter orientação sobre os benefícios sociais;

ter orientação sobre seus direitos;

pedir apoio para resolver dificuldades de convívio e de cuidados com os filhos;

fortalecer a convivência com a família e com a comunidade;

ter acesso a serviços, benefícios e projetos de assistência social;

ter apoio e orientação sobre o que fazer em casos de violência doméstica;

ter orientação sobre outros serviços públicos.

Quem pode utilizar o CRAS?

Famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade pessoal e social, ou seja, que estão passando por conflitos familiares e comunitários; desemprego, insegurança alimentar, etc. O CRAS atende pessoas com deficiência, idosos(as), crianças e adolescentes, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

Quais documentos são necessários para ser atendido no CRAS?

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é necessário levar o CPF, a Carteira de Identidade ou outro documento com as informações de identificação dos seus dados pessoais. Caso a pessoa não tenha nenhum documento, ela não deixará de ser atendida.

Como realizar agendamento no CRAS por telefone?

O atendimento no CRAS é gratuito. Para fazer o agendamento por telefone, é necessário entrar em contato com a unidade mais próxima. É possível consultar o número de telefone no site da prefeitura. É possível encontrar a unidade mais próxima no site https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/mops/.

Alguns municípios e o Distrito Federal-DF oferecem atendimento na central do Ministério do Desenvolvimento Social. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 121 (a ligação é gratuita tanto para celular como para telefone fixo).

Como realizar agendamento no CRAS pela internet?

Algumas prefeituras oferecem a possibilidade de realizar o agendamento do atendimento pela internet. É necessário entrar no site da prefeitura para obter o passo a passo para o cadastro.

Como realizar agendamento no CRAS em SP

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) conta com uma rede de 54 CRAS espalhados pela cidade. O agendamento pode ser realizado pelo site da prefeitura de São Paulo. No site Descomplica SP, é possível realizar a atualização do Cadastro Único. É possível escolher o dia, a hora e a unidade. Nos municípios da região metropolitana, é necessário procurar a prefeitura de sua cidade para realizar o agendamento.