Como consultar CNPJ: veja passo a passo em 2024

Na era dos serviços, o que não faltam são empreendedores no país. São pessoas que desenvolvem formas de atendimento ao público baseado em soluções enfrentadas nas mais diversas situações.

Fato é que muitas vezes é necessário verificar a procedência da empresa, sua situação legal e eventuais problemas que possam acontecer após a contratação de determinado serviço.

Seja para a confirmação da idoneidade de uma empresa ou, então, a organização do próprio empreendedor que possui mais de um CNPJ, existem formas de checar essas informações de um jeito rápido e prático.

Para todas estas demandas, te mostramos aqui como consultar o CNPJ de uma empresa e, neste artigo, você também encontrará um passo a passo completo e facilitado de como fazer isso.

O que é CNPJ?

O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, também conhecido como CNPJ, é o número de registro para que a Receita Federal consiga homologar a abertura de novas empresas.

Neste texto, vamos te mostrar algumas formas de tributação sobre o CNPJ, como consultá-lo a partir do seu CPF e quais plataformas é feita essa verificação.

Dependendo do enquadramento legal do CNPJ, a emissão de notas pode ser feita pagando uma porcentagem já definida do valor emitido, como também uma mensalidade fixa para ter a empresa em regularidade.

O empreendedor pode optar por diferentes tipos de regime dependendo de sua atividade. Hoje, microempreendedores individuais, conhecidos como MEI, podem faturar, ou seja, emitir notas, em até R$81.000.

Quando o empresário passa desse limite, ele é enquadrado em outro regime, o ME, sendo tributado como microempreendedor, cuja alíquota pode variar conforme a tabela abaixo:

Faturamento Alíquota Até R$ 180.000,00 4,50% De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 9% De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 10,20% De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 14%

Como consultar CNPJ pelo site da Receita Federal?

Preparamos um passo a passo para que você consiga consultar seu CNPJ pelo site da Receita Federal:

Entre na página da Receita Federal ;

Preencha a lacuna CNPJ com o número da empresa que você quer localizar;

Clique para confirmar que é uma solicitação vinda de um humano e assegurar a entrega da pesquisa solicitada;

Pronto, você já pode conferir o CNPJ com os dados fornecidos pela Receita Federal.

Como descobrir o próprio CNPJ?

Vamos te mostrar formas de consultar o CNPJ de forma simples. A primeira delas é pelo sistema Redesim, as outras são pelo Minhas Empresas, sempre utilizando o CPF.

É importante que você sempre mantenha o cadastro do Gov.br atualizado, ele é utilizado por muitos programas do Governo Federal, inclusive para checar o número do CNPJ.

Consulta do CNPJ pela Redesim

O Governo Federal criou o portal Redesim, para que pudesse abrir um canal de diálogo com os empreendedores e empresários.

Dentro da plataforma, é possível checar uma série de informações, dentre elas o menu "Consultas Pessoa Jurídica", onde você vai encontrar os dados necessários para verificação do CNPJ.

Consulta do CNPJ pelo “Minhas Empresas”

Na própria aba do Redesim, você também verá que está disponível a opção “Minhas Empresas” no menu.

Com isso, podemos seguir com mais dicas de como encontrar o número de pessoa jurídica pelo menu. Dentro dele, você poderá consultar o CNPJ, além de uma série de comprovantes da sua empresa disponibilizados pela aba, mas, para isso, é necessário que o número do CPF do empreendedor seja informado.

Solicitadas as informações mediante ao preenchimento do CPF, agora você poderá verificar todas as empresas que a pessoa física possui participação.

Na aba, você também poderá verificar possíveis pendências e a situação da empresa, se está ativa ou inativa.

É possível descobrir o CNPJ de outra pessoa?

Sim, é possível. Pela mesma plataforma, o Redesim, é possível verificar o CNPJ de terceiros. Para isso, separamos um passo a passo para você que compreendeu a funcionalidade do sistema e agora o usará para verificação de outras empresas:

Entre no site Redesim;

Escolha a opção "Consultas pessoa jurídica";

Pesquise o nome empresarial ou nome fantasia da empresa;

Disponibilize seu CPF e entre com a senha Gov.br;

No campo "tipo de pesquisa", escolha "Nome empresarial" ou "Título do estabelecimento”;

Selecionadas todas as informações descritas, basta escrever o nome da empresa no campo indicado e clicar em pesquisar.

Como descobrir o CNPJ de um MEI pelo CPF?

Você poderá utilizar o mesmo passo a passo para encontrar o CNPJ de uma MEI, ME, LTDA, e quaisquer outro regime de tributação, mas quando estamos falando especificamente de Microempreendedor individual, há mais uma forma de se verificar, pelo portal do empreendedor. Confira o passo a passo:

Acesse o Portal do Empreendedor ;

Escolha a opção "Já sou MEI";

Selecione o botão "Consulta" ou "Situação cadastral";

Informe seu CPF;

Realize o procedimento padrão para a verificação de navegação humana, conhecido como Captcha;

Pronto, você poderá verificar a situação da sua empresa no regime MEI

