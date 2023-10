Certidão de nascimento online: como emitir a via sem precisar ir ao cartório

Com o passar dos anos acabou não fazendo mais sentido guardar aquele papel da certidão de nascimento, comumente amarelado com o tempo. São inúmeros os fatores que podem demandar uma segunda via de certidão de nascimento. Para tanto, separamos um passo a passo completo para você conseguir renovar seu documento de forma remota.

Mas não fique apreensivo, você ainda pode resolvê-la em um cartório de registro, utilizando os mesmos documentos que serão apontados durante o texto. Veja o tutorial abaixo.

Como tirar a segunda via da certidão de nascimento online?

Confira o passo a passo completo para tirar a segunda via da certidão:

Passo 01

Entre no site de registro civil, neste link. Preencha suas informações completas, estado, cidade e cartório de registro.

Fique atento, mesmo sendo online, há uma taxa administrativa que pode variar dependendo da modalidade de emissão, online ou física.

Passo 02

Para a identificação do solicitante, é necessário que seja informado seu nome completo, data de nascimento e nome dos responsáveis registrados na filiação.

Passo 03

Com o auxílio do documento original, preencha os campos utilizando somente números, conforme orientação do próprio site.

Caso você tenha perdido o seu documento ou ele tenha sido extraviado, temos uma dica que pode te ajudar a resgatar estes dados antes do preenchimento da ficha.

Verifique na parte de trás do seu RG, o campo "doc.de origem", lá você terá a informação confirmando o cartório que expediu a certidão, dados do livro e da folha.

Passo 04

Escolha a forma com que você gostaria de reaver o seu documento. Em formato físico ou eletrônico. Caso opte pelo formato físico, fique atento aos próximos passos, pois você terá que escolher sua forma de envio.

Passo 05

Confirme todos os seus dados e o valor da solicitação:

Nome

CPF

Nascimento

Filiação

Cartório

Livro

Folha

Termo

Passo 06

Escolha a melhor forma de entrega, caso tenha optado pela versão impressa do documento. Hoje em dia você pode escolher entre a entrega por Sedex ou carta registrada.

Online

Impressa

E pronto, seguindo esses 6 passos você já conseguirá ter acesso a sua segunda via da certidão de nascimento.

Quais os documentos necessários para tirar a certidão de nascimento?

Para a consulta da sua certidão de nascimento, são necessárias algumas informações e também alguns documentos, mas você consegue seguir até o fim do processo apenas com CPF. Confira a lista de informações necessárias:

Nome completo e data de nascimento;

CPF;

Filiação;

Livro, folha e termo (Presentes no documento original).

