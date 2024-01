Carta de concessão INSS: para que serve e como solicitar

Para que os beneficiários do INSS possam fazer solicitações previdenciárias, foi criada a carta de concessão do benefício. O documento tem a função de comprovar o direito aos benefícios solicitados.

Neste texto, vamos te mostrar como emitir uma carta de concessão online e quais informações você encontrará no documento.

O que é a carta de concessão do INSS?

A carta de concessão do INSS nada mais é do que a prova de que o benefício solicitado foi concedido, e é lá que estão registrados as principais informações sobre o pedido, como:

Espécie e número do benefício;

Forma de cálculo do valor do benefício;

Valor do benefício;

Data e local de pagamento (banco).

E para emitir a carta de concessão é bem fácil, pois todo o processo é feito de maneira online, sem a necessidade de solicitação presencial. Você poderá conferir o passo a passo de como solicitar logo abaixo.

Informações que constam na carta de concessão do INSS

Na carta de concessão do INSS constam todas as informações referentes aos benefícios que o cidadão obtém. Veja no detalhe quais dados você pode encontrar na carta de concessão:

Data de início do benefício : mostra a partir de quando o benefício passa a ser pago ao cidadão;

Data de pagamento : você consegue localizar a data de pagamento do benefício ao cidadão;

Forma de pagamento : indica se o pagamento ao beneficiário será feito por depósito em conta ou saque direto no caixa do banco;

Informações sobre revisões : aqui você pode checar a necessidade de revisões sobre as informações do beneficiário;

Outras informações específicas : nesta parte você pode encontrar informações adicionais a respeito dos benefícios que você tem em modo ativo;

Período de vigência : significa o tempo que o benefício estará vigente;

Tipo de benefício : mostra qual ou quais benefícios o cidadão tem ativos

Valor do benefício : aqui você pode acessar e ver o valor mensal ao qual tem direito.

O que significa benefício concedido?

Quando você recebe a informação de que o benefício foi concedido, significa que o INSS aprovou a sua solicitação e agora você será contemplado com o direito ao benefício solicitado.

Quanto tempo leva para receber o benefício após a concessão?

Nenhuma carta tem prazo indeterminado, inclusive os dados devem ser atualizados com certa periodicidade.

Há também um prazo para que o benefício seja depositado para o cidadão. O prazo pode variar de acordo com a data em que as informações referentes ao cadastro foram enviadas.

Há um prazo mínimo para o pagamento do primeiro benefício de 45 dias, de acordo com o regulamento da previdência social, mas este pode sofrer alterações e ser prolongado.

Como emitir a carta de concessão de benefício online

É possível emitir a carta de concessão de benefício online pelo site ou aplicativo do INSS, o Meu INSS. Preparamos um passo a passo para que você consiga emiti-la facilmente:

Entre no site ou abra o aplicativo do Meu INSS;

Insira seu CPF e a senha de cadastro;

Clique na opção "Carta de concessão";

Finalizado, agora você pode visualizar e imprimir o documento.

Benefício indeferido: o que fazer?

Caso a solicitação do seu benefício no INSS seja indeferida, ainda é possível recorrer para que o órgão faça uma nova análise do seu pedido e documentação. Esse processo geralmente leva em torno de 30 dias a partir do recebimento do recurso pelo INSS.

Quando o benefício é indeferido, não há carta de concessão. Você só terá acesso a esse documento quando o pedido for aprovado.

Posso imprimir a carta de concessão?

Sim, é possível, basta que você solicite-a seguindo passo a passo abaixo e conseguirá imprimi-la:

Entre no site ou abra o app do Meu INSS;

Selecione "Do que você precisa?";

Digite "Carta de concessão";

Clique na opção "Carta de concessão";

Agora o documento será gerado e você poderá solicitar a sua impressão salvando-o e levando-o até uma loja copiadora ou enviando para a sua própria impressora.

