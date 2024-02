Benefício Previdenciário: quais são os tipos

São muitos os benefícios previdenciários, ao todo, mais de 90 situações em que o segurado tem direito a auxílios e proventos que sua contribuição lhe dá direito.

Neste artigo, vamos falar mais sobre alguns tipos de benefícios previdenciários e quem tem direito a cada um deles. Também compartilharemos uma tabela para você conferir todos os benefícios que a Previdência Social garante.

O que é benefício previdenciário?

O benefício previdenciário é todo provento que o contribuinte do INSS pode vir a solicitar com base no seu tempo de contribuição.

Estamos mais habituados a falar sobre a aposentadoria, mas ela não é o único benefício que o cidadão contribuinte tem direito. A previdência também é responsável por outros serviços ligados com os trabalhadores em regime CLT, como o salário-maternidade e auxílio-doença.

Quais são os tipos de benefícios previdenciários?

Existem muitos tipos de benefícios previdenciários, cada um possui sua especificidade, tempo de carência, documentos e laudos específicos.

Vamos exemplificar alguns dos benefícios do INSS e falar um pouco mais sobre cada um deles, acompanhe:

Aposentadoria

Quando se contribui com a previdência, uma das principais expectativas é o momento em que pode-se solicitar a aposentadoria.

O benefício é direcionado aos cidadãos que estejam fora da cadeia produtiva e que tenham contribuído com o INSS durante determinado tempo ou, então, tenham completado a idade mínima para se aposentar.

Após a reforma da previdência, a idade mínima para o pedido de aposentadoria é de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, sendo ao menos 15 anos de contribuição à previdência.

Auxílio-doença

Já o auxílio-doença é destinado ao trabalhador registrado na CLT, que tenha ficado impossibilitado de trabalhar por mais de 15 dias em um mês.

Para que a solicitação seja deferida, é necessário que o beneficiário tenha cumprido o tempo mínimo de carência para obter o benefício, além de um laudo médico que ateste a necessidade de afastamento.

Aposentadoria por invalidez

E o laudo médico não serve apenas para o auxílio-doença, pois para dar entrada na aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado comprove sua impossibilidade de realizar atividades produtivas.

A aposentadoria por invalidez é outro benefício pago pelo INSS, e o laudo é analisado pelo INSS e deferido pelo perito médico da Previdência.

Auxílio-acidente

Para o auxílio-acidente, neste caso, não é necessário tempo de contribuição, o laudo médico basta para dar entrada no auxílio.

O auxílio-acidente é um benefício que pode ser solicitado por trabalhadores que tenham sofrido acidentes que tenham gerado sequelas. Uma curiosidade sobre o benefício é que ele é o único que pode ser somado a outros mencionados neste artigo.

Pensão por morte

A pensão por morte é destinada à família do ente falecido. Assim como o auxílio-reclusão, o valor é transferido para os dependentes do segurado pela previdência.

Diferentemente de um inventário ou de um seguro de vida, não se pode indicar beneficiários para essa solicitação, mas há uma lista de quem pode dar entrada na pensão:

Companheiro;

Cônjuge;

Filhos maiores de idade inválidos.

Filhos ou enteados que sejam menores de 21 anos e não emancipados.

Salário-maternidade

O salário-maternidade foi criado com o objetivo de deixar a mãe mais confortável nos primeiros meses da recém chegada criança. São 120 dias remunerados pela previdência e o valor do salário pode variar de acordo com o emprego do solicitante.

O salário maternidade pode ser solicitado por:

Contribuintes facultativas;

Contribuintes individuais;

Empregadas domésticas;

Pessoas com carteira assinada;

Seguradas especiais;

Trabalhadoras avulsas.

Auxílio-reclusão

O auxílio-reclusão, anteriormente citado no artigo, assim como a pensão por morte, tem o objetivo de não desamparar os familiares do contraventor durante seu período de reclusão.

Para dar entrada no benefício, é necessário que o regime da pena seja fechado e que o segurado tenha baixa renda familiar comprovada.

Lista de códigos dos benefícios concedidos pelo INSS

Confira a lista completa dos benefícios para previdenciários do INSS, incluindo os que não são mais concedidos

01: Pensão por Morte de Trabalhador Rural

02: Pensão por Morte Acidentária Trabalhador Rural

03: Pensão por Morte de Empregador Rural

04: Aposentadoria por Invalidez Trabalhador Rural

05: Aposentadoria Invalidez Acidentária Trabalhador Rural

06: Aposentadoria Invalidez Empregador Rural

07: Aposentadoria por Velhice Trabalhador Rural

08: Aposentadoria por Idade Empregador Rural

09: Compl. Acidente Trabalho p/Trabalhador (rural)

10: Auxílio Doença Acidentário Trabalhador Rural

11: Amparo Previdenc. Invalidez Trabalhador Rural

12: Amparo Previdenc. Idade Trabalhador Rural

13: Auxílio Doenca Trabalhador Rural

15: Auxílio Reclusão Trabalhador Rural

19: Pensão de Estudante (lei 7.004/82)

20: Pensão por Morte de Ex Diplomata

21: Pensão por Morte Previdenciária

22: Pensão por Morte Estatutária

23: Pensão por Morte de Ex Combatente

24: Pensão Especial (ato Institucional)

25: Auxílio Reclusão

26: Pensão por Morte Especial

27: Pensão Morte Servidor Público Federal

28: Pensão por Morte Regime Geral

29: Pensão por Morte Ex Combatente Marítimo

30: Renda Mensal Vitalícia por Incapacidade

31: Auxílio doença Previdenciário

32: Aposentadoria Invalidez Previdenciária

33: Aposentadoria Invalidez Aeronauta

34: Aposentadoria Inval. Ex Combatente Marítimo

35: Auxílio Doença do Ex Combatente

36: Auxílio Acidente Previdenciário

37: Aposentadoria Extranumerário Capin

38: Aposentadoria Extranum. Funcionário Público

39: Auxílio Invalidez Estudante

40: Renda Mensal Vitalícia por Idade

41: Aposentadoria por Idade

42: Aposentadoria por Tempo de Contribuição

43: Aposentadoria por Tempo Serviço Ex Combatente

44: Aposentadoria Especial de Aeronauta

45: Aposentadoria Tempo Serviço Jornalista

46: Aposentadoria Especial

47: Abono Permanência em Serviço 35 Anos

48: Abono Permanência em Serviço 30 Anos

49: Aposentadoria Ordinária

50: Auxílio Doença Extinto Plano Básico

51: Aposentadoria Invalidez Extinto Plano Básico

52: Aposentadoria Idade Extinto Plano Básico

53: Auxílio Reclusão Extinto Plano Básico

54: Pensão Indenizatória a Cargo da União

55: Pensão por Morte Extinto Plano Básico

56: Pensão Vitalícia Sindrome Talidomida

57: Aposentadoria Tempo de Serviço de Professor

58: Aposentadoria de Anistiados

59: Pensão por Morte de Anistiados

60: Benefício Indenizatório a cargo da União

61: Auxílio Natalidade

62: Auxílio Funeral

63: Auxílio Funeral Trabalhador Rural

64: Auxílio Funeral Empregador Rural

65: Pecúlio Especial Servidor Autárquico

66: Pec. Esp. Servidor Autárquico

67: Pecúlio Obrigatório Ex Ipase

68: Pecúlio Especial de Aposentados

69: Pecúlio de Estudante

70: Restituição Contrib. P/Seg. S/Carência

71: Salário Família Previdenciário

72: Aposentadoria Tempo Serviço Lei de Guerra

73: Salário Família Estatutário

74: Complemento de Pensão a Conta da União

75: Complemento de Aposentadoria a Conta da União

76: Salário Família Estatutário

77: Salário Fam. Estatutário Servidor Sinpas

78: Aposentadoria Idade Lei de Guerra

79: Vantagens de Servidor Aposentado

80: Auxílio Salário Maternidade

81: Aposentadoria Compulsória Ex Sasse

82: Aposentadoria Tempo de Serviço Ex Sasse

83: Aposentadoria por Invalidez Ex Sasse

84: Pensão por Morte Ex Sasse

85: Pensão Vitalícia Seringueiros

86: Pensão Vitalícia Dependentes Seringueiro

87: Amp. Social Pessoa Portadora Deficiência

88: Amparo Social ao Idoso

89: Pensão Esp. Vitimas Hemodiálise Caruaru

90: Simples Assist. Médica p/ Acidente Trabalhador

91: Auxílio Doenca por Acidente do Trabalho

92: Aposentadoria Invalidez Acidente Trabalho

93: Pensão por Morte Acidente do Trabalho

94: Auxílio Acidente

95: Auxílio Suplementar Acidente Trabalho

96: Pensão Especial Hanseníase Lei 11520/07

97: Pecúlio por Morte Acidente do Trabalho

98: Abono Anual de Acidente de Trabalho

99: Afastamento Até 15 Dias Acidente Trabalhador

