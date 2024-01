Benefício indeferido do INSS: significado e como recorrer

O INSS é um dos maiores programas de recursos no Brasil e não inclui apenas a aposentadoria do contribuinte, mas também pode ser uma ajuda ao trabalhador em caso de acidentes, doenças, gestação e mais uma lista dos diversos benefícios previdenciários disponibilizados hoje.

Ao fazer uma solicitação para o INSS, inicia-se um processo com várias etapas que incluem a análise da documentação, situação e liberação dos recursos para arcar com a condição. Mas, muitas pessoas se deparam com o status de “benefício indeferido pelo INSS”. Se esse é o seu caso, acompanhe esse texto e entenda o que isso significa e o que você pode fazer para não perder o seu benefício.

O que significa o benefício do INSS indeferido?

Se você fez uma solicitação ao INSS e a resposta do pedido veio como “indeferido”, isso significa que o seu pedido foi negado. Apesar de ser um choque para o solicitante, o benefício ser indeferido no INSS é mais comum do que se imagina.

Os motivos podem ser diversos, indo desde a falta de contribuição ao INSS durante determinado período, a solicitação não respeitar o pedido de carência do seguro, documentação incompleta e até mesmo um erro no processo dentro do próprio INSS.

Quando o pedido é indeferido, muitas pessoas desistem do benefício que foi solicitado, mas, o que muitas não sabem, é que é possível recorrer à decisão e tentar ter esse pedido aceito novamente pelo INSS.

Como consultar a solicitação do pedido do INSS?

Para ter certeza que o seu pedido foi indeferido, é importante acompanhar e consultar a solicitação do pedido do INSS. Veja como você pode fazer isso, por dois caminhos, no site do INSS e pelo app Meu INSS:

Pelo Meu INSS

Acesse o aplicativo Meu INSS e faça o login com a sua conta gov.br; Na página inicial do app, acesse a opção “Consultar pedidos”; Lá, você terá acesso a todos os seus pedidos, inclusive chegar sobre possíveis indeferimentos.

No site do INSS

Já no site do INSS, o processo é bem parecido com o aplicativo. Faça o login com a sua conta gov.br, acesse a aba “Consultar pedidos” e realize a checagem se o seu benefício já está disponível.

Como recorrer ao benefício indeferido do INSS?

Com a possibilidade de recorrer sobre a solicitação feita pelo INSS, muitas pessoas têm a oportunidade de ter o benefício aceito, e isso pode ser feito também pelos portais Meu INSS, tanto site, quanto aplicativo.

É importante entender também o porquê o seu benefício foi negado. Eventualmente, se for o caso de falta de documentação, por exemplo, é possível adicionar as documentações e dar andamento com a solicitação.

Caso contrário, será necessário recorrer ao benefício com um recurso administrativo. Veja como:

Pelo meu INSS

Acesse as plataformas Meu INSS e faça o login com a sua senha gov.br; Escolha a opção “Recurso”; Preencha as solicitações feitas com os documentos que são pedidos e discorra sobre o pedido, apontando quais são as suas razões para recorrer ao pedido negado; Clique para finalizar a solicitação.

Depois disso, é só acompanhar a solicitação e aguardar os resultados sobre a decisão do INSS quanto ao seu pedido.

Quais os status de pedido do INSS?

Para não restar dúvidas, se você fez uma solicitação no INSS, nós te mostramos o que significa cada etapa que o pedido do INSS pode apontar.

Agendamento realizado

Assim que você iniciar o seu pedido, serão solicitadas algumas documentações e, ao terminar de incluí-las na solicitação, que é feita online, o “agendamento realizado” se refere ao pedido, que já foi agendado para ser recebido pelo INSS.

Pré-habilitado

Após isso, o INSS vai receber a sua solicitação e, dessa forma, a mensagem “pedido pré-habilitado” vai aparecer, indicando que o INSS recebeu o seu pedido, mas ainda não começou a dar andamento na papelada.

Habilitado

Já o status “habilitado” aponta que o seu pedido já foi recebido e está em andamento, em que os documentos começam a passar por uma revisão eletrônica, a fim de estudar se as informações estão corretas e se todos os documentos foram enviados.

Em análise CEAB ou CEAP

Durante a análise que mencionamos, caso seja encontrada alguma inconsistência na documentação, o status “Análise CEAB” ou “Análise CEAP” pode aparecer. Isso significa que o seu processo foi enviado para centrais em que funcionários do INSS vão estudar melhor quais problemas foram identificados.

Exigência

A partir disso, se nesta análise for determinado que falta alguma documentação para dar sequência ao processo, o status será de “Exigência”.

Deferido/concedido

Se a sua solicitação no INSS for atendida, resguardando todos os direitos ali previstos, o status “Deferido/concedido” aparecerá. Após isso, o INSS demora, geralmente, em torno de 15 dias para realizar o pagamento do benefício.

Indeferido

No caso de indeferido, significa que o seu pedido foi negado, o que necessita uma investigação para entender o porquê isso ocorreu e quais são os próximos passos, principalmente se será possível entrar com um recurso.

Indeferido parcialmente

Já o status “indeferido parcialmente” significa que a sua solicitação não foi negada, mas também não foi aceita. Nesses casos, é preciso entender o que está faltando para dar sequência a solicitação e ter direito ao benefício.

