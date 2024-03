Até quando é posso tirar o título de eleitor para votar nas eleições 2024?

Com as eleições para prefeito e vereador de 2024 se aproximando, uma nova geração de eleitores nasce e, com ela, a responsabilidade com a Justiça Eleitoral. Mas afinal, até quando dá pra tirar o título de eleitor e estar apto para votar ainda este ano?

Neste artigo, vamos te mostrar a data limite para se tirar o título de eleitor ou até regularizar o existente, caso você precise de uma segunda via. Também vamos te mostrar um passo a passo completo de como tirar o seu título, seja a primeira ou segunda via do documento.

Data limite para tirar o título de eleitor para votar em 2024

A data limite para regularizar a situação do seu título de eleitor em 2024 é 08 de Maio, tanto para quem vai tirar a sua primeira via, como para quem teve algum percalço nas últimas eleições e precisa regularizar o documento.

Após essa data, apenas aqueles que estiverem com a situação regularizada poderão participar do pleito que elegerá novos prefeitos e vereadores dos estados.

Quem pode tirar o título de eleitor?

Jovens que tenham idade a partir de 15 anos já podem tirar o título de eleitor, mas o direito ao voto, apenas aos 16 anos. A nova regra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) entrou em vigor em 2022, e mantém o voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos.

O pedido do documento pode ser feito de forma móvel, pela página do TSE, chamada "Autoatendimento do Eleitor", ou indo direto a uma instalação do cartório eleitoral mais próxima a sua residência.

Confira o passo a passo abaixo para tirar o título de eleitor, podendo ser ele o seu primeiro, segunda ou até terceira via.

Escolha a sua Unidade Federativa, que corresponde ao Estado onde você reside; Receba orientações sobre os documentos necessários para a obtenção do título. São exigidas fotos legíveis, com tamanho máximo de 10MB, conforme as diretrizes abaixo:

Tire uma foto sua segurando um documento oficial de identificação ao lado do rosto. Os documentos válidos no Brasil incluem a carteira de identidade (RG), a carteira de trabalho emitida por órgão federal, ou o passaporte.

Capture fotos do seu documento de identificação, frente e verso;

Fotografe o seu comprovante de residência atualizado;

Se você for do sexo masculino e estiver entre 18 e 45 anos sem título de eleitor, envie uma foto do comprovante de quitação do serviço militar.

Acesse o formulário para preenchimento. Se este for o seu primeiro título de eleitor, selecione "NÃO TENHO" no campo "Título de Eleitor"; Em seguida, informe o seu nome completo, data de nascimento e os nomes completos de seus pais, conforme consta no documento de identificação usado nas fotos; Avance para um novo formulário onde você preencherá outros dados pessoais e anexará as fotos solicitadas. Após o envio, aguarde a avaliação.

Como tirar segunda via do título de eleitor?

Você deve seguir o mesmo passo a passo exemplificado acima, mas lembre-se, a situação deve estar regularizada até 8 de Maio.