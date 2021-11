Guedes: queda nos gastos com saúde abre espaço para reajuste a servidores

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 18, que a diminuição nos gastos com saúde, devido ao arrefecimento da pandemia de covid-19, abre a possibilidade de reajustes de salários para servidores públicos. Ele não entrou em detalhes sobre se haverá o aumento nem se ele seria vinculado à aprovação da PEC dos Precatórios, como disse o presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Guedes, o "grande desafio" da classe política é assumir os orçamentos públicos. "'Olha, está aqui o dinheiro para a saúde, mas não tem dinheiro para aumento de salário neste ano'. No ano seguinte, a crise foi embora. Ok, diminuiu o gasto com a saúde. Temos aqui a possibilidade de dar reajuste de salário", afirmou, em evento de comemoração dos 29 anos da Secretaria de Política Econômica (SPE).

Recentemente, Bolsonaro afirmou que, com a folga orçamentária aberta pela PEC dos Precatórios, seria possível dar um aumento a todos os servidores federais. A proposta libera para gastos do governo 91,6 bilhões de reais em 2022. Parte do valor será usado para pagar o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família.