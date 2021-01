Guedes interrompe as férias e participa de reunião convocada por Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro realiza na manhã desta quarta-feira uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, um compromisso que não constava na agenda divulgada na véspera pela Presidência da República.

A reunião, confirmada pela Secretaria de Comunicação (Secom) do governo, acontece um dia depois de Bolsonaro afirmar a apoiadores que “o Brasil está quebrado” e conta com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes, que interrompeu as férias para participar do encontro, informou o Ministério da Economia.

A previsão era de que Guedes permanecesse de férias até o dia 8 de janeiro. Durante as férias de Guedes, a Economia também precisou explicar o calote dado pelo Brasil ao banco dos Brics nesta semana

A Secom informou que não há informação por ora sobre a pauta da reunião nem a lista dos participantes do encontro.