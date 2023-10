Greve do Metrô e CPTM: governo de SP divulga boletim sobre situação das linhas nesta manhã; veja

A Secretária de Comunicação do governo de São Paulo divulga nesta manhã de terça-feira, 3, boletins informativos sobre a situação das linhas do Metrô e CPTM. Os metroviários, ferroviários e trabalhadores da Sabesp estão em greve desde às 0h de hoje.

Em nota, o governo de São Paulo afirma que "atua ininterruptamente para que a população não seja prejudicada pela greve ilegal de servidores da CPTM, Metrô e Sabesp". A gestão Tarcísio considera que o movimento é "injustificável" e utiliza o direito à greve para "para ataques políticos e ideológicos à gestão comandada pelo governador Tarcísio de Freitas".

Segundo boletim divulgado às 6h30, as linhas do Metrô não estão funcionando e a CPTM tem linhas com operação parcial ou fechadas. As linhas 4-amarela, 5-lilás, 8-diamante e 9-esmeralda funcionam normalmente -- -- elas são administradas pela iniciativa privada.

Metrô

Linha 1- Azul: fechada

Linha 2- Verde: fechada

Linha 3-Vermelha: fechada

Linha 15- Prata: fechada

CPTM – em operação parcial desde às 5h

Linha 7- Rubi: de Caieiras a Luz

Linha 10- Turquesa: fechada

Linha 11-Coral: de Guaianases a Luz

Linha 12- Safira: fechada

Linha 13- Jade: fechada

Integrações abertas:

Linha 7-Rubi na Estação Barra Funda com a Linha 8-Diamante / Linha 11-Coral e 7-Rubi na Estação Luz com a Linha 4-Amarela.

Integrações fechadas:

As transferências com a Linha 3-Vermelha, na Barra Funda, e com a Linha 1 Azul, na Luz, continuam fechadas.

Ponto facultativo estadual

O governo do estado decretou ponto facultativo nesta terça em função da paralisação. As consultas em Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) da capital e em outras unidades de saúde estaduais terão seus reagendamentos garantidos, assim como nos postos do Poupatempo. Aulas e provas da rede estadual de ensino também serão repostas e reagendadas. Os serviços de segurança pública não serão afetados, assim como os restaurantes e postos móveis do Bom Prato, que vão continuar a oferecer normalmente as refeições previstas para terça.

Rodízio suspenso na cidade de SP

Na mesma linha, a prefeitura de São Paulo decretou ponto facultativo, suspendeu o rodízio e determinou uma operação especial de ônibus. Escolas, creches, unidades de saúde, serviços de segurança urbana, de assistência social e do serviço funerário vão funcionar normalmente nesta terça-feira.

Greve contra privatizações

Os sindicatos dos funcionários do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) entraram em greve de 24 horas nesta terça-feira.

"O dia 3/10 unifica a luta contra o leilão da Linha 7 da CPTM, a tramitação da privatização da SABESP na ALESP e as terceirizações no Metrô. E se não retirar os editais dos pregões que visam terceirizar serviços realizados por metroviários, debateremos na assembleia do dia 3/10 a forma de darmos continuidade na nossa luta contra a destruição do Metrô público", afirma o sindicado dos metroviários em nota.