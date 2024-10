Governo vai proibir uso do cartão do Bolsa Família em casas de apostas, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira, 17, que as casas de apostas no Brasil não poderão aceitar pagamentos realizados com o cartão do Bolsa Família.

"O cartão do Bolsa Família tem liberdade de uso para acessar as necessidades da família, alimentação e outras. Certamente, jogos não são uma necessidade. Para não criar inclusive um preconceito contra o cartão do Bolsa Família, a medida geral que vale para todos os cartões vale também para o Bolsa Família", disse o ministro após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O chefe do Desenvolvimento Social disse que a ideia não é demonizar o público do Bolsa Família, uma vez o programa tirou pessoas da fome. O ministro disse que o número de pessoas que usaram o cartão do programa para apostar é baixo.

"Segundo os dados, 1,4% do total de beneficiários usaram o cartão do Bolsa Família para fazer apostas. É um número baixo, mas é um problema. Vamos adotar adotar a medida geral do uso de todos os cartões", afirmou.

Dias explicou que a restrição seguirá a mesma lógica do bloqueio para o uso de cartões de crédito nos sites de apostas. Segundo ele, a decisão já foi tomada, e o governo está estudando a implementação do ponto de vista técnico.

"O cartão não tem limite para pagamento, ou seja, zero para pagamento de apostas. Na verdade, há um bloqueio integrado com o sistema das próprias empresas, além de uma fiscalização coordenada pela Secretaria Nacional de Jogos e Apostas junto com o Banco Central e outros controladores também participarão dessa rede de fiscalização", afirmou.

Questionado se quem utilizar o Bolsa Família para apostar terá benefício bloqueado, o ministro disse que "não".