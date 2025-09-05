Governo vai bloquear acesso acesso de beneficiários do Bolsa Família e BPC a sites de apostas

Em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), o governo federal vai adotar medidas para impedir que beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) realizem cadastros ou depósitos em sites de apostas esportivas.

A ação será viabilizada por meio de um sistema informatizado desenvolvido pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), que está em fase final de testes. A ferramenta permitirá que as empresas de apostas autorizadas consultem uma base de dados com informações dos beneficiários dos dois programas sociais.

De acordo com o governo, duas travas serão impostas:

beneficiários de Bolsa Família e do BPC não vão conseguir abrir contas para apostar

os beneficiários que já têm contas registradas não vão conseguir fazer novos aportes para jogar Com isso, ao tentar se cadastrar em uma plataforma de apostas ou realizar um novo depósito, o sistema identificará se o usuário é beneficiário do Bolsa Família ou do BPC e, em caso positivo, bloqueará a operação. A legislação atual já exige que o apostador informe CPF, passe por reconhecimento facial e utilize uma conta bancária em seu nome para efetuar o cadastro.

A expectativa do governo é que o sistema esteja plenamente operacional até o fim deste ano.

Números de apostas

Segundo o Ministério da Fazenda, os números mostram que 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos no primeiro semestre. A média de gasto por apostador ativo foi de cerca de R$ 164 por mês.

Segundo dados do Banco Central, entre janeiro e março, apostadores brasileiros movimentaram até R$ 30 bilhões por mês em bets. A SPA estima que 93% desse montante volta aos apostadores em forma de prêmios.

Em levantamento preliminar de 2024, o BC identificou que 5 milhões de beneficiários de programas sociais haviam transferido R$ 3 bilhões a plataformas de apostas em apenas um mês. Os dados, porém, foram considerados imprecisos.

O Instituto Brasileiro do Jogo Responsável (IBJR), que representa 75% do mercado regulamentado, declarou que implementará "imediatamente" qualquer regra que venha a restringir o acesso de beneficiários a plataformas de apostas.