Governo Tarcísio é aprovado por 68,8% e reprovado por 26,7%, diz Paraná Pesquisas

O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem aprovação de 68,8% dos eleitores do estado de São Paulo e reprovação de 26,7%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 21.

O estudo indica ainda que 4,5% dos paulistas não sabem avaliar o desempenho de Tarcísio à frente do Palácio dos Bandeirantes.

No recorte demográfico, o governador apresenta melhor desempenho entre homens, pessoas de 35 a 44 anos e com ensino médio completo. Regionalmente, a aprovação é mais expressiva no interior do estado, enquanto na região metropolitana observa-se o maior índice de reprovação, que atinge 33,5%.

Na avaliação de gestão, 17,8% consideram o governo ótimo, 33,8% o avaliam como bom e 28% o classificam como regular. Já entre os críticos, 7,4% acham o governo ruim e 10,7% o consideram péssimo. Outros 2,3% não souberam ou preferiram não opinar.

Tarcísio completará dois anos na cadeira de governador do estado ao fim de 2024 e é candidato natural à reeleição em 2026, mas é apontado como possível presidencial, uma vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Esta é a primeira pesquisa recente do Paraná Pesquisas sobre o governo paulista, não havendo série histórica para comparação.

Aprovação de Tarcísio supera a de Lula

Quando o levantamento questionou a aprovação do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os números mostraram que 42,4% aprovam a gestão, enquanto 54,2% a desaprovam. Na avaliação do trabalho do petista, 31% consideram a administração ótima ou boa, 22% avaliam como regular e 45,5% dizem que é ruim ou péssima.