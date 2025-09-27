Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo registra uma morte e oito casos de intoxicação por metanol em São Paulo

Autoridades alertam para risco de bebidas alcoólicas adulteradas, especialmente em bares e festas.

Sistema de alerta rápido registra surtos inéditos de intoxicação alcoólica em ambientes sociais (Getty Images). (Getty Images)

Sistema de alerta rápido registra surtos inéditos de intoxicação alcoólica em ambientes sociais (Getty Images). (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13h02.

O Sistema de Alerta Rápido (SAR), da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP), registrou nesta sexta-feira (26) nove casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo em um período de 25 dias. O primeiro caso foi registrado dia primeiro de setembro.

Todas as ocorrências estão relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Entre essas, uma pessoa veio a óbito.

Os casos foram inicialmente notificados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), de Campinas, e encaminhados ao Comitê Técnico do SAR. Segundo o órgão, o número é considerado fora do padrão, tanto pelo curto período de ocorrência quanto pelo desvio em relação a registros anteriores de intoxicação por metanol.

Na próxima segunda-feira, o comitê técnico do Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça se reunirá para acelerar as investigações dos episódios.

Substância com potencial letal

Historicamente, o Ciatox registrava casos ligados à ingestão de combustíveis, geralmente entre pessoas em situação de rua e contextos de abuso de substâncias.

Desta vez, a ingestão ocorreu em ambientes sociais, envolvendo diferentes tipos de bebidas, como gin, whisky e vodka, o que configura um registro inédito para o centro toxicológico. Há possibilidade de outros casos não notificados, já que nem todas as intoxicações chegam aos órgãos de vigilância.

A ingestão de metanol, mesmo em pequenas quantidades, pode causar intoxicações graves e até a morte. O Ministério da Justiça e Segurança Pública alerta que adulterações desse tipo têm potencial de provocar surtos com múltiplos casos graves e alta taxa de letalidade. As autoridades reforçam a necessidade de atenção da população, principalmente com o aumento do consumo de álcool no fim de semana.

Acompanhe tudo sobre:Governo

Mais de Brasil

STF convoca audiência para discutir transparência nas emendas PIX e papel do TCU

Hugo Motta diz que Lula está 'caminhando' para quarta vitória nas urnas

Receita retém carga de dois navios avaliada em R$ 290 milhões em nova fase da Cadeia de Carbono

10 carretas e R$ 6 mi em mercadorias: o saldo da maior operação do ano contra cigarros clandestinos

Mais na Exame

Carreira

O paradoxo da IA no Brasil: 72% apostam, mas só 9% aplicam

Mundo

Trump ordena envio de tropas para Portland e fala em uso de 'força total' contra Antifa

Guia de Investimentos

IMA-B: o que é e como funciona esse índice de renda fixa da Anbima

Future of Money

Com a retomada do ciclo de cortes, dá para esperar euforia no mercado cripto?