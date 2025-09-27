Governo registra uma morte e oito casos de intoxicação por metanol em São Paulo

O Sistema de Alerta Rápido (SAR), da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad/MJSP), registrou nesta sexta-feira (26) nove casos de intoxicação por metanol no estado de São Paulo em um período de 25 dias. O primeiro caso foi registrado dia primeiro de setembro.

Todas as ocorrências estão relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Entre essas, uma pessoa veio a óbito.

Os casos foram inicialmente notificados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox), de Campinas, e encaminhados ao Comitê Técnico do SAR. Segundo o órgão, o número é considerado fora do padrão, tanto pelo curto período de ocorrência quanto pelo desvio em relação a registros anteriores de intoxicação por metanol.

Na próxima segunda-feira, o comitê técnico do Sistema de Alerta Rápido do Ministério da Justiça se reunirá para acelerar as investigações dos episódios.

Substância com potencial letal

Historicamente, o Ciatox registrava casos ligados à ingestão de combustíveis, geralmente entre pessoas em situação de rua e contextos de abuso de substâncias.

Desta vez, a ingestão ocorreu em ambientes sociais, envolvendo diferentes tipos de bebidas, como gin, whisky e vodka, o que configura um registro inédito para o centro toxicológico. Há possibilidade de outros casos não notificados, já que nem todas as intoxicações chegam aos órgãos de vigilância.

A ingestão de metanol, mesmo em pequenas quantidades, pode causar intoxicações graves e até a morte. O Ministério da Justiça e Segurança Pública alerta que adulterações desse tipo têm potencial de provocar surtos com múltiplos casos graves e alta taxa de letalidade. As autoridades reforçam a necessidade de atenção da população, principalmente com o aumento do consumo de álcool no fim de semana.