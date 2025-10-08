Governo pode contingenciar até R$ 10 bi em emendas caso MP alternativa ao IOF não passe, diz líder

— O arcabouço também atinge a parte que diz respeito ao Congresso, então tem que ter contingenciamento também dos recursos do Congresso. Emendas eu imagino que contingenciamento, caso não tenha a MP, venha a R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões de contingenciamento, só de emendas — disse o líder do governo no Congresso a jornalistas no Planalto.

Contingenciamento é a principal alternativa à MP