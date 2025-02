Governo Lula é desaprovado por 69% e aprovado por 29% em SP, diz pesquisa Genial/Quaest

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta alta desaprovação no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 26.

No estado, 69% dos entrevistados desaprovam a gestão do petista, enquanto 29% aprovam. [/grifar] A avaliação negativa do governo também se reflete no índice de percepção geral: 55% dos paulistas classificam o trabalho de Lula como negativo, enquanto 16% avaliam como positivo e 27% como regular.

A pesquisa também indicou um pessimismo em relação à economia. Para 62% dos paulistas, a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, enquanto apenas 9% acreditam que houve melhora. Além disso, 95% dos entrevistados afirmaram que os preços dos alimentos subiram no último mês.

A maioria dos paulistas também avalia que o Brasil está indo na direção errada, 67% dos entrevistados. Para 85%, o governo Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos do que realizou nos primeiros anos de gestão.

O estado é governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL) e um dos nomes apontados para enfrentar Lula em 2026.

Violência lidera preocupações no estado

Quando questionados sobre os principais problemas enfrentados no estado, os paulistas destacaram violência (34%) como a maior preocupação, seguida por saúde (19%) e enchentes (12%).

A percepção sobre a atenção do governo federal ao estado também é negativa. 53% dos paulistas acreditam que Lula dá pouca atenção ao estado, enquanto 25% avaliam que não há nenhuma atenção.

Pesquisa e metodologia

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com 1.644 entrevistados em São Paulo. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.