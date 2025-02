Governo Lula é desaprovado por 68% e aprovado por 30% no Paraná, diz pesquisa Genial/Quaest

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 68% de desaprovação no Paraná, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 26. O percentual de aprovação no estado é de 30%.

Na avaliação do governo, 59% dos paranaenses avaliam a gestão como negativa. Outros 20% consideram a gestão positiva e 19% dizem que é regular.

A economia é um dos principais fatores que impactam a percepção dos paranaenses. Para 61% dos entrevistados, a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses, enquanto apenas 12% disseram que melhorou. Já os preços dos alimentos seguem uma tendência negativa, com 96% afirmando que subiram no último mês.

A maioria dos paranaenses também avalia que o Brasil está indo na direção errada, 66% dos entrevistados. Para 87%, o governo Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos do que realizou nos primeiros anos de gestão.

O estado é governado por Ratinho Júnior (PSD), que mantém proximidade com a base bolsonarista e tem sido cogitado para disputar a presidência em 2026.

Desemprego e saúde lideram preocupações no estado

No Paraná, 27% dos entrevistados apontaram o desemprego como o maior problema, seguido por saúde (19%) e violência (19%).

A percepção sobre a atenção do governo federal ao estado também é negativa. 56% dos paranaenses dizem que Lula dá pouca atenção ao Paraná, enquanto 23% avaliam que não há nenhuma atenção.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro, com 1.104 entrevistados no Paraná. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com 95% de nível de confiança.