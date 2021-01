Governo foi pego de “surpresa” com falta de oxigênio em Manaus, diz Pazuello

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira, 18, que o governo foi pego de “surpresa” com o fim do oxigênio nos hospitais em Manaus. O aviso teria sido enviado em 8 de janeiro pela fornecedora do gás, White Martins, seis dias antes do colapso que levou a mortes por asfixia na capital do Amazonas. Antes disso, segundo Pazuello, o governo se preocupava com o aumento no número de casos e óbitos, mas não especificamente com o oxigênio.

O ministro afirmou que esteve no Amazonas pouco antes do problema vir à tona para tratar de leitos e reforço de pessoal, não para discutir a possibilidade de falta de oxigênio, assunto sobre o qual disse não ter sido avisado. “Quando chegamos lá, no dia 4, o problema não era oxigênio, era estrutura de leitos, quantidade de pessoas, fila”, disse. O governo começou a observar aumento de casos e de mortes pelo novo coronavírus em Manaus a partir de dezembro de 2020, “mas ainda sem entendermos aonde isso ia chegar e se precisaríamos intervir ou não”.

No dia 8 de janeiro, tivemos a compreensão, a partir de uma carta, de que poderia haver falta de oxigênio, se não houvesse ações para mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós. Até então, o assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa, mas a velocidade das internações foi muito grande Eduardo Pazuello, ministro da Saúde

Com a piora do número de casos e óbitos no estado, o governo precisou intervir, para garantir os reforços. “Quando a situação chegou a níveis já bastante altos, vimos que precisaríamos trabalhar em conjunto“, disse Pazuello. Em 4 de janeiro, o ministro enviou uma equipe a Manaus, para fazer um diagnóstico detalhado da situação e ver o que poderia ser feito em parceria entre o governo local e o federal. “Essa missão voltou no dia 6 com esses dados”, contou.

Em 8 de janeiro, a White Martins enviou a carta explicando que o oxigênio estava prestes a acabar. Segundo Pazuello, o resultado da alta no número de casos foi o aumento no consumo de oxigênio, que teria quintuplicado. Com isso, a empresa não teria conseguido manter o abastecimento. “No dia 9 eu embarquei com todos os meus secretários para Manaus e o pessoal técnico de trabalho para começarmos o trabalho de apoio imediatamente no dia 10″, diz.

O governador de Manaus, Wilson Lima (PSC), que também participou da coletiva, afirmou que os números “aumentaram assustadoramente” no estado. “No primeiro pico, em maio, tínhamos uma média de consumo de oxigênio de 15 mil metros cúbicos por dia. Esse consumo dobrou pra 30 mil em 30 dias. Nesse segundo momento, a média, em menos de 15 dias, passou de 15 mil metros cúbicos para 75 mil metros cúbicos”, explicou. Lima afirmou que o governo local conseguiu equilibrar a rede nesta segunda-feira.

Pazuello ressaltou que Manaus já tem um serviço de saúde precário. “O sistema de saúde de Manaus já é quase colapsado normalmente. Trabalha com 70% a 80% de ocupação. São 2,25 milhões de habitantes com pouquíssima estrutura de saúde desdobrada, e isso faz uma diferença. Essa é uma realidade, não é de hoje. Ao longo do tempo, não se investiu como deveria, e hoje estamos vivendo a pandemia e isso agrava o colapso”, disse o ministro.