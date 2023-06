Governo fixa novos valores de financiamento do Fies para curso de medicina

O Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CGFies) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 14 resolução com o valor semestral máximo e mínimo de financiamento do Fies, em contratos de novos financiamentos, ou renovação de contratos vigentes no segundo semestre de 2023.

De acordo com o ato, para o curso de Medicina, o valor semestral máximo de financiamento será de R$ 60 mil e, para os demais cursos financiados, o valor semestral máximo será de R$ 42.983 70. O valor semestral mínimo de financiamento para todos os cursos financiados será de R$ 300. Antes, os limites máximos eram de R$ 52.805,66 e de R$ 42.983,70, respectivamente. O mínimo, porém, já estava em R$ 300.

Valores serão aplicados aos novos financiamentos e aos aditamentos

Os valores aplicam-se aos novos financiamentos contratados e, também, aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2º semestre de 2023, referentes aos contratos de financiamento que estão em fase de utilização.

Pela resolução, o comitê alerta que será de exclusiva responsabilidade dos estudantes o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devidos à instituição de ensino superior que superem esses valores.