Governo federal e de SP avançam em túnel Santos-Guarujá: ‘Disputa fica para a eleição’, diz Tarcísio

O governo federal e o governo de São Paulo abriram nesta quarta-feira uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre o túnel Santos-Guarujá, a construção da principal obra do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A consulta foi lançada em evento no Ministério de Portos e Aeroportos nesta quarta-feira.

Nesta segunda-feira o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou investimento de R$ 12,6 bilhões para o Porto de Santos entre 2024 e 2028. A construção do túnel é o principal projeto do plano de investimentos e custará R$ 5,8 bilhões. Deste montante, metade da verba será paga pelo governo federal e a outra metade pelo governo de São Paulo.

O investimento do projeto será recuperado em aproximadamente três ou quatro anos, segundo o presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. A obra também deve gerar cerca de 5 mil empregos, de acordo com o Ministério de Portos.

A consulta pública para colher contribuições e sugestões sobre o túnel foi aberta nesta quarta e o seu prazo se encerra daqui a 45 dias.

Antiga reivindicação de políticos paulistas, a construção do túnel foi firmada após acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Tarcísio de Freitas, anunciado em fevereiro deste ano.

O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos-SP), ressaltou a colaboração com o governo federal no evento de lançamento de consulta pública.

"Estamos fazendo história, Silvio [ministro de Portos]. Governos que eventualmente não têm o mesmo direcionamento ideológico vão trabalhar juntos em prol do cidadão. A disputa a gente deixa para a eleição, agora é a hora da gente trabalhar junto", afirmou o governador.

O ministro Silvio Costa retribuiu o gesto e disse que a parceria entre os governos que estão em campos políticos opostos aconteceu sob orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Sob orientação do presidente Lula e do ministro Rui Costa, desde o primeiro momento, a gente procurou cultivar o diálogo, visando a construção coletiva. Até porque eu digo sempre que as diferenças constroem as convergências, e é preciso que a gente pense muito mais nas próximas gerações do que nas próximas eleições."

Além do túnel, o plano de investimentos do governo para o Porto de Santos conta ainda com obras de dragagens de aprofundamento do Canal de Acesso e de aprofundamento dos berços e a transferência do terminal de passageiros (Concais) para a área do parque Valongo.

Segundo o Ministério de Portos, o túnel beneficiará mais de 5 milhões de pessoas, incluindo os 1,6 milhão de habitantes da Baixada Santista, além de mais de 4 milhões de turistas que anualmente visitam o litoral norte paulista.