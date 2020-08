Governo faz licitação de R$ 270 mi para contratar agência de publicidade

A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) anunciou nesta quinta-feira uma concorrência para contratar pelo valor de 270 milhões de reais três agências de publicidade que serão responsáveis por prestar serviços de publicidade para o governo Jair Bolsonaro, informou o órgão em nota.

A concorrência pública será realizada no tipo “Melhor Técnica” e terá como objetivo prestar uma série de serviços: estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão da execução externa, além da distribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesses.

A contratação das agências ocorre no momento em que a gestão Bolsonaro tem sido alvo de críticas pela condução das políticas públicas de enfrentamento ao novo coronavírus.

Pelo contrato, as agências vão atuar “de acordo com a demanda da Secom, independentemente de sua classificação no certame”.

“A Secom se reserva ao direito de, a seu juízo, executar ou não a totalidade do valor contratual”, disse a secretaria na nota.

“O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura, e a Secom poderá optar pela prorrogação, mediante acordo entre as partes, por iguais e sucessivos períodos, limitados a sessenta meses”, concluiu o órgão.