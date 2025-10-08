Governo exonera ministros do Centrão para votarem a favor da MP alternativa ao IOF

O governo publicou nesta quarta-feira a exoneração dos ministros Celso Sabino (Turismo), André Fufuca (Esportes), e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) no Diário Oficial da União (DOU). Movimento acontece para que ministros, que são deputados federais licenciados, possam votar a favor da Medida Provisória (MP) alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que perde validade nesta quarta.

Há uma avaliação no Palácio do Planalto de que ministros não tem controle sobre os votos seus suplementes. Na votação do requerimento de urgência para votação do PL da anistia, o suplemente de André Fufuca, ministro do Esporte, deputado Allan Garces (PP-MA) votou a favor do requerimento, ao qual governo tinha posição contrária.

A mesma posição foi adotada pelo Pastor Cláudio Mariano (União Brasil-PA) que ocupa a vaga de Celso Sabino, ministro do Turismo e Ossesio Silva (Republicanos-PE), suplente de Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), que também votaram a favor da urgência. Os ministros voltarão aos seus cargos após a votação.

Dificuldade de aprovação no Congresso

Dentro do governo, também há avaliação de que haverá dificuldades para aprovação da MP no Congresso.

No começo da tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou uma reunião de emergência com ministros do Palácio do Planalto e líderes do governo para discutir a reação ao cenário difícil para aprovação da Medida Provisória que foi editada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Lula diz que MP favorece o 'povo brasileiro'

Lula disse que o assunto não deve ser tema de debate eleitoral e mandou um recado ao Congresso. Segundo o petista, quem votar contra o texto estará contrariando os interesses do "povo brasileiro".

— Quando algumas pessoas pensam pequeno e dizem que vão votar contra porque vai favorecer o Lula, não é o Lula que vai ganhar. Quando houve uma votação histórica e por um voto perdemos a CPMS eu disse pobre dos governadores que pensam que estão votando contra o presidente, eles estão prejudicando o povo pobre, que precisa do dinheiro. Se eles não quiserem votar agora, eles estão votando contra o interesse do povo brasileiro — disse Lula no Palácio do Planalto após o evento de sanção da tarifa social de energia elétrica..

Como mostrou O GLOBO, articuladores de Lula apontam que a chance de não aprovar é considerada real. Aliados de Lula veem uma antecipação da disputa eleitoral e afirmam que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), têm atuado para convencer congressistas a se posicionar contra a medida. Reclamam ainda do rompimento de acordos. No Ministério da Fazenda, a avaliação também é de que será voto a voto novamente.