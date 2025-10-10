Governo estima economia de até 80% com fim da obrigatoriedade das autoescolas; veja custo por estado

Agência de notícias
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h12.
O governo federal estima que o projeto de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas possa baratear em até 80% o processo de habilitação de condutores no país.
Cálculos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com base no valor médio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na renda per capita, apontam que o brasileiro precisa trabalhar até oito meses só para quitar os custos ligados à autorização para dirigir "de forma saudável", sem comprometer sua situação financeira.
Os cálculos levam em consideração o critério de referência utilizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), segundo o qual o comprometimento de 30% da renda mensal com um objetivo específico — como o de tirar a CNH — é o limite considerado saudável para manter um orçamento equilibrado.
Acima disso, o trabalhador fica apertado, e o risco de inadimplência sobe, diz o governo.Atualmente, tirar a CNH demorar mais de um ano e custar mais de R$ 4,4 mil.
O Rio Grande do Sul tem o maior valor médio da carteira AB, para motos e carros de passeio, e Alagoas, o menor (R$ 1,35 mil).
Considerando a renda per capita de cada unidade da federação, a Senatran destacou que os habitantes do Acre são os que mais penam para pagar o documento.
Como o custo médio por lá é de R$ 3,3 mil, precisam trabalhar 8,66 meses para quitar o processo sem estourar o limite de 30% da renda média mensal.
No Rio de Janeiro, onde a renda média per capita é de quase R$ 2,5 mil, o cidadão deveria guardar R$ 747 por mês para pagar a CNH e não furar o "teto" de 30%. Com o valor médio da CNH A+B em R$ 2,1 mil, leva 2,9 meses para juntar o dinheiro sem comprometer o orçamento doméstico.
|UF
|Média CNH A+B
|Renda média per capita
|Meses (até 30% da renda)
|Acre
|R$ 3.302,33
|R$ 1.271
|8,66
|Alagoas
|R$ 1.350,00
|R$ 1.331
|3,38
|Amapá
|R$ 2.800,00
|R$ 1.514
|6,16
|Amazonas
|R$ 2.706,67
|R$ 1.238
|7,29
|Bahia
|R$ 3.467,83
|R$ 1.366
|8,46
|Ceará
|R$ 2.315,00
|R$ 1.225
|6,30
|DF
|R$ 2.132,67
|R$ 3.480
|2,04
|Espírito Santo
|R$ 1.433,00
|R$ 2.111
|2,26
|Goiás
|R$ 1.880,00
|R$ 2.098
|2,99
|Maranhão
|R$ 2.300,00
|R$ 1.077
|7,12
|Mato Grosso
|R$ 2.372,53
|R$ 2.276
|3,47
|Mato Grosso do Sul
|R$ 2.475,00
|R$ 2.140
|3,85
|Minas Gerais
|R$ 2.998,97
|R$ 2.001
|5
|Pará
|R$ 1.750,00
|R$ 1.644
|3,54
|Paraíba
|R$ 1.684,67
|R$ 1.540
|3,64
|Paraná
|R$ 2.913,33
|R$ 2.484
|3,91
|Pernambuco
|R$ 2.870,50
|R$ 1.643
|5,82
|Piauí
|R$ 1.810,53
|R$ 1.150
|4,42
|Rio de Janeiro
|R$ 2.156,00
|R$ 2.490
|2,90
|Rio Grande do Norte
|R$ 2.290,00
|R$ 1.616
|4,72
|Rio Grande do Sul
|R$ 4.437,77
|R$ 2.608
|5,67
|Rondônia
|R$ 1.676,87
|R$ 1.757
|3,18
|Roraima
|R$ 2.744,32
|R$ 1.538
|5,96
|Santa Catarina
|R$ 6.340,34
|R$ 2.968
|7,12
|São Paulo
|R$ 1.433,13
|R$ 2.662
|1,79
|Sergipe
|R$ 2.113,07
|R$ 1.473
|4,78
|Tocantins
|R$ 2.469,33
|R$ 1.579
|4,79
Para o governo federal, a burocracia e os altos custos empurram "inúmeros brasileiros para um cenário excludente e perigoso": 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu o aval, na semana passada, para que o Ministério dos Transportes avançasse no projeto.
Uma consulta pública foi aberta e receberá sugestões à propostas até 2 de novembro. O objetivo, segundo o ministro Renan Filho, é promover "justiça social" e desburocratizar o processo.
Por outro lado, representantes da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) criticam a proposta do governo federal.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da Feneauto, Ygor Mendonça, disse que o setor foi pego de surpresa pelas declarações do ministro, há 60 dias, quando Renan Filho citou a proposta publicamente pela primeira, e agora novamente, com o aval de Lula.
Mendonça considerou que o projeto do fim da obrigatoriedade "faculta a educação no trânsito no Brasil" e criticou o avanço da medida após reuniões com parlamentares e integrantes do governo.
"O compromisso foi que esse texto deveria passar pelos parlamentares para que o impacto disso fosse viável. Hoje a história tomou uma posição bem diferente. Como o setor vai conseguir sobreviver, já sendo há sessenta dias atacado, e agora com mais trinta dias de consulta pública? Chegou o momento realmente de o governo federal se posicionar Lealdade, compromisso e diálogo sempre foram os pilares de um governo democrático. Isso a gente não está encontrando", disse o presidente da Feneauto, pouco antes do lançamento da consulta pública.
Em 2023, a Feneauto estimou que a medida poderia resultar "na demissão imediata de mais de 170 mil postos de trabalhos diretos e indiretos hoje gerados pela categoria dos Centros de Formação de Condutores". Segundo o documento, a mudança na legislação também pode levar ao "fechamento imediato de 15.000 empresas que hoje cumprem com dever de regularidade fiscal".
A Feneauto afirmou que o chamado "Custo Social do Acidente" — prejuízo para os setores de saúde, previdência, empresas e família dos acidentados, estimado em R$ 80 bilhões anuais em 2023 — pode aumentar ainda mais caso a medida seja implementada. Por fim, a entidade diz que a educação no trânsito é um "direito social" e uma "política constitucional de segurança pública".
Formatada pela equipe de Renan Filho, a medida tem o objetivo de reduzir o custo para conseguir a habilitação, mas enfrenta resistências das autoescolas.
Atualmente, há a imposição de 20 horas de aulas em autoescola em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).
Se implementada, a proposta valerá inicialmente apenas para as categorias A e B, respectivamente de motocicletas e veículos de passeio.
Renan Filho diz, porém, que se os resultados da medida forem positivos, poderá haver expansão da norma para outras categorias.