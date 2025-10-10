Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo estima economia de até 80% com fim da obrigatoriedade das autoescolas; veja custo por estado

Consulta pública recebe contribuições até 2 de novembro; projeto visa desburocratizar processo de habilitação e aumentar acesso, mas enfrenta críticas do setor de autoescolas

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 10h12.

O governo federal estima que o projeto de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas possa baratear em até 80% o processo de habilitação de condutores no país.

Cálculos da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), com base no valor médio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na renda per capita, apontam que o brasileiro precisa trabalhar até oito meses só para quitar os custos ligados à autorização para dirigir "de forma saudável", sem comprometer sua situação financeira.

Os cálculos levam em consideração o critério de referência utilizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), segundo o qual o comprometimento de 30% da renda mensal com um objetivo específico — como o de tirar a CNH — é o limite considerado saudável para manter um orçamento equilibrado.

Acima disso, o trabalhador fica apertado, e o risco de inadimplência sobe, diz o governo.

Atualmente, tirar a CNH demorar mais de um ano e custar mais de R$ 4,4 mil.

O Rio Grande do Sul tem o maior valor médio da carteira AB, para motos e carros de passeio, e Alagoas, o menor (R$ 1,35 mil).

Considerando a renda per capita de cada unidade da federação, a Senatran destacou que os habitantes do Acre são os que mais penam para pagar o documento.

Como o custo médio por lá é de R$ 3,3 mil, precisam trabalhar 8,66 meses para quitar o processo sem estourar o limite de 30% da renda média mensal.

No Rio de Janeiro, onde a renda média per capita é de quase R$ 2,5 mil, o cidadão deveria guardar R$ 747 por mês para pagar a CNH e não furar o "teto" de 30%. Com o valor médio da CNH A+B em R$ 2,1 mil, leva 2,9 meses para juntar o dinheiro sem comprometer o orçamento doméstico.

Veja abaixo a tabela dos custos, por estado:

UFMédia CNH A+BRenda média per capitaMeses (até 30% da renda)
AcreR$ 3.302,33R$ 1.2718,66
AlagoasR$ 1.350,00R$ 1.3313,38
AmapáR$ 2.800,00R$ 1.5146,16
AmazonasR$ 2.706,67R$ 1.2387,29
BahiaR$ 3.467,83R$ 1.3668,46
CearáR$ 2.315,00R$ 1.2256,30
DFR$ 2.132,67R$ 3.4802,04
Espírito SantoR$ 1.433,00R$ 2.1112,26
GoiásR$ 1.880,00R$ 2.0982,99
MaranhãoR$ 2.300,00R$ 1.0777,12
Mato GrossoR$ 2.372,53R$ 2.2763,47
Mato Grosso do SulR$ 2.475,00R$ 2.1403,85
Minas GeraisR$ 2.998,97R$ 2.0015
ParáR$ 1.750,00R$ 1.6443,54
ParaíbaR$ 1.684,67R$ 1.5403,64
ParanáR$ 2.913,33R$ 2.4843,91
PernambucoR$ 2.870,50R$ 1.6435,82
PiauíR$ 1.810,53R$ 1.1504,42
Rio de JaneiroR$ 2.156,00R$ 2.4902,90
Rio Grande do NorteR$ 2.290,00R$ 1.6164,72
Rio Grande do SulR$ 4.437,77R$ 2.6085,67
RondôniaR$ 1.676,87R$ 1.7573,18
RoraimaR$ 2.744,32R$ 1.5385,96
Santa CatarinaR$ 6.340,34R$ 2.9687,12
São PauloR$ 1.433,13R$ 2.6621,79
SergipeR$ 2.113,07R$ 1.4734,78
TocantinsR$ 2.469,33R$ 1.5794,79

Para o governo federal, a burocracia e os altos custos empurram "inúmeros brasileiros para um cenário excludente e perigoso": 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu o aval, na semana passada, para que o Ministério dos Transportes avançasse no projeto.

Uma consulta pública foi aberta e receberá sugestões à propostas até 2 de novembro. O objetivo, segundo o ministro Renan Filho, é promover "justiça social" e desburocratizar o processo.

Por outro lado, representantes da Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) criticam a proposta do governo federal.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente da Feneauto, Ygor Mendonça, disse que o setor foi pego de surpresa pelas declarações do ministro, há 60 dias, quando Renan Filho citou a proposta publicamente pela primeira, e agora novamente, com o aval de Lula.

Mendonça considerou que o projeto do fim da obrigatoriedade "faculta a educação no trânsito no Brasil" e criticou o avanço da medida após reuniões com parlamentares e integrantes do governo.

"O compromisso foi que esse texto deveria passar pelos parlamentares para que o impacto disso fosse viável. Hoje a história tomou uma posição bem diferente. Como o setor vai conseguir sobreviver, já sendo há sessenta dias atacado, e agora com mais trinta dias de consulta pública? Chegou o momento realmente de o governo federal se posicionar Lealdade, compromisso e diálogo sempre foram os pilares de um governo democrático. Isso a gente não está encontrando", disse o presidente da Feneauto, pouco antes do lançamento da consulta pública.

Em 2023, a Feneauto estimou que a medida poderia resultar "na demissão imediata de mais de 170 mil postos de trabalhos diretos e indiretos hoje gerados pela categoria dos Centros de Formação de Condutores". Segundo o documento, a mudança na legislação também pode levar ao "fechamento imediato de 15.000 empresas que hoje cumprem com dever de regularidade fiscal".

A Feneauto afirmou que o chamado "Custo Social do Acidente" — prejuízo para os setores de saúde, previdência, empresas e família dos acidentados, estimado em R$ 80 bilhões anuais em 2023 — pode aumentar ainda mais caso a medida seja implementada. Por fim, a entidade diz que a educação no trânsito é um "direito social" e uma "política constitucional de segurança pública".

O que propõe o projeto?

  • Aulas práticas: serão facultativas nas autoescolas e sem carga horária mínima. Mas o governo não descarta exigir um total de aulas. Será permitido aprender com um instrutor autônomo. Hoje, as autoescolas disponibilizam apostilas e os Detrans, simulados.
  • Categorias de motoristas: as normas seriam para obter a CNH nas categorias A e B. No entanto, o governo não descarta que as mudanças possam incluir as categorias C e D, já que o processo de emissão da carteira dificultaria a formação de motoristas profissionais.
  • Provas teóricas e práticas: as provas teóricas e práticas continuarão sendo exigidas pelos Detrans de cada estado. A pessoa que optar em aprender a dirigir com um instrutor autônomo, deverá fazê-lo numa via fechada em circuito particular, como um condomínio.

Formatada pela equipe de Renan Filho, a medida tem o objetivo de reduzir o custo para conseguir a habilitação, mas enfrenta resistências das autoescolas.

Atualmente, há a imposição de 20 horas de aulas em autoescola em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Se implementada, a proposta valerá inicialmente apenas para as categorias A e B, respectivamente de motocicletas e veículos de passeio.

Renan Filho diz, porém, que se os resultados da medida forem positivos, poderá haver expansão da norma para outras categorias.

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)Governo Lula

Mais de Brasil

Ministro Barroso organiza últimos atos no Supremo antes de deixar a Corte

Saiba quem foram os presidentes que mais indicaram ministros para o STF; Lula é o 4º da lista

Lágrimas, aplausos e disputa pela vaga: tudo sobre a despedida antecipada de Barroso do STF

Lula anuncia ampliação do crédito imobiliário e programa de reforma de casas; veja o que se sabe

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Google lança o Gemini Enterprise, a IA que pensa com a sua empresa

Onde Investir

Essas 20 ações têm pouca atenção do investidor, mas podem disparar na temporada de balanços dos EUA

Esporte

Vini Jr., Rodrygo e Estêvão: veja quem fez os gols do Brasil nesta sexta-feira, 10

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: o duplo fracasso dos limites planetários e a esperança da regeneração