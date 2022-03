Governo do Rio Grande do Sul planeja IPO da Corsan até julho

O governo do Rio Grande do Sul pretende realizar a oferta pública inicial de ações (IPO) da companhia de saneamento do Estado, Corsan, até julho, disse a empresa em fato relevante na quinta-feira à noite.

O IPO, que já foi adiado em janeiro, concluirá o processo em andamento de privatização da estatal.

A Corsan afirmou que o IPO está sujeito à obtenção das aprovações necessárias, incluindo a concessão do registro da oferta por parte da Comissão de Valores Mobiliários, e de condições políticas, macroeconômicas e de mercado favoráveis.