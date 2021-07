Governo do Rio determina volta de servidores vacinados ao trabalho

O governo do Rio de Janeiro prorrogou ontem (14) as medidas restritivas para conter a propagação da covid-19 no estado. A principal mudança é a determinação de retorno ao trabalho presencial de servidores que já tenham sido imunizados.

Segundo o governo fluminense, o funcionário deve retomar trabalho presencial 14 dias depois de ter tomado as duas doses da vacina (no caso da CoronaVac, AstraZeneca ou Pfizer) ou a dose única (no caso da Janssen).

Também devem retornar às atividades presenciais aqueles que já deveriam ter se vacinado mas que optaram por não se imunizar.

