Governo deve fechar acordo com a Vale para ressarcimentos por desastres ambientais, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira que o governo irá fechar acordo com a mineradora Vale para o pagamento de indenizações a vítimas de desastres ambientais provocados em instalações da empresa.

- A coisa vai ser tão boa que vamos conseguir fazer, logo logo, um acordo com a Vale para ela poder pagar o que deve ao Espírito Santo e a Minas Gerais, ao povo de Brumadinho e ao povo de Mariana – disse Lula, em evento no Palácio do Planalto.

O presidente não deixou claro a qual dívida ele se referia, mas em janeiro a Justiça Federal condenou a mineradora Samarco, senda a Vale uma das acionistas, a pagar R$ 47,6 bilhões para reparar os danos morais coletivos pelo rompimento da barragem em Mariana (MG), ocorrido em novembro de 2015. A lama desceu pelo Rio Doce e atingiu o mar no Espírito Santo, prejudicando diversas cidades e pescadores locais.

Além disso, a mineradora ainda responde processos judiciais pelos prejuízos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho (MG), em 2019, levando à morte de mais de 270 pessoas. A Vale afirma que os procedimentos de indenizações estão em andamento e destaca que 6.368 acordos individuais foram fechados, com 13.098 pessoas envolvidas, além de 1.487 acordos trabalhistas, envolvendo 2.509 pessoas.