Governo de SP pagará R$ 450 milhões em bônus a professores da rede estadual; veja quem tem direito

O Governo do estado de São Paulo anunciou nesta quinta-feira, 28, que pagará R$ 450 milhões em bônus aos professores e outros profissionais da rede de ensino estadual.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, mais de 180 mil profissionais vão receber os valores no dia 6 de outubro, referente aos resultados do ano letivo de 2022. A média paga aos trabalhadores da educação será de R$ 2,4 mil.

A bonificação usa como base os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp).

Além das notas atingidas pelos estudantes na avaliação estadual, o Idesp leva em consideração outros índices, como o de fluxo escolar, que leva em consideração índices de aprovação e reprovação.

Quem tem direito ao bônus do governo de SP

Recebem bônus os profissionais da direção e coordenação escolar, professores e equipes de apoio das unidades e diretorias regionais de ensino.

Novas regras para o pagamento do bônus em 2024

O secretário da Educação, Renato Feder, já anunciou as novas regras para o pagamento da próxima bonificação. Em 2024, a secretaria levará em consideração, para o pagamento do bônus, o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), as condições estruturais das escolas, o perfil das escolas e o perfil racial dos alunos.

O Ideb é um índice nacional calculado a partir do resultado nas provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e dos dados de aprovação escolar.