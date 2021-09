Governo de SP libera volta do público a estádios de futebol

O governo de São Paulo autorizou, nesta sexta-feira, o retorno dos torcedores aos estádios de futebol, seguindo o que já ocorre em outros estados com times na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, como o Rio de Janeiro.

Os torcedores poderão voltar aos jogos a partir de 4 de outubro, inicialmente com capacidade limitada a 30% e posteriormente com ampliação de 50%, informou o governo paulista em nota. Somente poderão ir aos estádios aqueles que estiverem vacinados, acrescentou.

"Para o ingresso nos estádios, os clubes devem exigir um comprovante com esquema vacinal completo, ou seja, duas doses da vacina CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer ou dose única da Janssen", disse o governo de SP.

"Quem ainda não tiver concluído o esquema vacinal, deverá ter tomado ao menos uma dose de vacina e apresentar um teste negativo com validade de 48h para os do tipo PCR ou 24h para os testes de antígeno. O uso de máscara é obrigatório em todos os setores do estádio."

A decisão de liberar a volta do público foi tomada pelo comitê científico do governo de São Paulo, uma vez que 98,19% da população adulta do Estado está vacinada com ao menos uma dose e 69,4% já completou o esquema vacinal.