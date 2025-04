Governo de SP começa a pagar bônus aos professores da rede estadual nesta sexta; veja detalhes

O governo de São Paulo deposita nesta sexta-feira, 25, em parcela única, o bônus a professores da rede estadual de ensino.

Segundo a gestão estadual, serão repassados R$ 544 milhões referente ao desempenho das escolas estaduais no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) em 2024.

O governo afirma que o valor é 2,6 vezes superior ao do ano passado, quando foram destinados R$ 208 milhões para o pagamento.

No total, 159.430 funcionários — incluindo professores, dirigentes, diretores e equipes das escolas — receberão o benefício.

O valor médio da bonificação será de R$ 3.415, enquanto o maior pagamento será de R$ 33.543,32, destinado a um diretor de escola, segundo informações do governo do Estado.

Greve dos professores foi convocada para esta sexta

O pagamento do bônus acontece em meio a convocação de uma greve dos professores pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP).



A categoria afirma que a paralisação tem como objetivo pressionar o governo Tarcísio de Freitas para recompor o quadro de docentes, aumentar o piso salarial da categoria e apresentar um plano de climatização para as escolas.



Em ação aberta pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) emitiu uma liminar para que ao menos 70% dos professores estejam em sala de aula nesta sexta-feira, sob pena de multa diária de R$ 20 mil.

Foi marcada uma audiência de conciliação para o dia 05 de maio de 2025.

Qual o cálculo para o pagamento do bônus para professores em SP?

A fórmula usada para o cálculo do bônus foi modificada. A partir de 2024, os resultados de todas as séries e disciplinas avaliadas no Saresp e no Provão Paulista Seriado foram considerados. Também entram na conta a frequência dos estudantes e o índice de participação nas avaliações.

Professores de disciplinas avaliadas têm a bonificação proporcional à carga horária. Para os profissionais que atuam em mais de uma escola ou em disciplinas fora do escopo do Saresp, a composição do bônus é baseada na média ponderada entre a meta da escola e da disciplina.

As escolas foram classificadas em dois níveis de cumprimento de metas. As que atingiram 100% da meta receberam a classificação “diamante”, com bônus equivalente a dois salários. As que atingiram 50% receberam a classificação “ouro”, com pagamento equivalente a um salário.

As metas foram ajustadas conforme o ciclo de ensino, número de matrículas e fatores de vulnerabilidade social, com o objetivo de distribuir os valores conforme o contexto de cada unidade escolar.

Quem pode receber o bônus?

Professores das disciplinas avaliadas, com bônus proporcional à carga horária

Professores de disciplinas não avaliadas

Diretores, dirigentes e equipes de apoio das escolas

Servidores que atuam nas escolas que atingiram as metas ouro (50% da meta) ou diamante (100% da meta)

Quantos professores e profissionais da educação vão receber o bônus?

