Governo Nunes é aprovado por 29% e reprovada por 24% dos paulistanos, diz Datafolha

O governo do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), é aprovada por 29% e reprovada por 24% dos eleitores da cidade, segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta segunda-feira, 11. Os entrevistados que consideram o governo de Nunes regular são 43%. Outros 4% não souberam responder.

O resultado é mais favorável a Nunes do que a pesquisa anterior, de agosto de 2023, quando a gestão era bem avaliada por 23% e mal avaliada por 24%. Os que a consideravam regular eram 49%, e 3% não souberam responder.

Apesar da melhora nos números, Nunes frustrou 64% dos eleitores paulistanos, que disseram que o prefeito "fez menos pela cidade do que esperavam". Os que declararam que ele superou as expectativas são 9%. Outros 20% disseram que o emedebista entregou o que se esperava.

O Datafolha ouviu 1.090 eleitores paulistanos entre a quinta-feira, 7, e a sexta-feira, 8. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-08862/2024. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Boulos e Nunes empatados

Boulos e Nunes aparecem tecnicamente empatados nas intenções de votos para o pleito do ano que vem. O atual prefeito aparece com 29%, contra 30% do candidato do PSOL.

Em terceiro lugar, aparece Tabata Amaral (PSB), com 8% nas intenções. Marina Helena (Novo), com 7%; Kim Kataguiri (União), com 4%; e Altino (PSTU), com 2%, aparecem logo na sequência.

Ainda de acordo com a pesquisa, os que declararam voto em branco ou nulo são 14% e 6%, respectivamente. Em cenário sem a presença de Kataguiri, Ricardo Nunes surge à frente de Boulos, com 30% a 29%. Tabata sobe para 9%, Marina mantém 7% e Altino cai para 1%. Nesse caso, brancos e nulos somam 16% e "não sei", 7%.