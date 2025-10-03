Governo confirma 113 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida em seis estados

O Ministério da Saúde confirmou 113 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidaalcoólica até esta sexta-feira. Além de São Paulo, Pernambuco e Brasília, onde já haviam sido registrados casos, os estados de Bahia, Paraná e Mato Grosso do Sul notificaram suspeitas de contaminação pela substância. Em todo o país, são 11 casos confirmados e 102 em investigação.

Deste total, 101 casos são em São Paulo (11 confirmados e 90 em investigação), 6 casos em investigação em Pernambuco, 2 em investigação na Bahia e no Distrito Federal, e 1 caso está sendo investigado no Paraná e Mato Grosso do Sul.

Entre os casos notificados, foram registrados 12 óbitos. Um óbito foi confirmado por intoxicação de metanol no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigados (8 em SP, 1 em PE, 1 na BA e 1 no MS).

As notificações foram informadas até às 16h desta sexta-feira para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

No Distrito Federal, em Brasília, o rapper Gustavo Hungria foi internado com sintomas de intoxicação por metanol no Hospital DF Star, na capital federal, no início da manhã de quinta-feira. O governo federal e do DF confirmaram a suspeita, mas, em entrevista concedida nesta sexta-feira, o diretor-geral do hospital, Alisson Borges, ressaltou que ainda não há confirmação.

No Mato Grosso do Sul, um jovem morreu após consumir uísque e gim em Campo Grande. O caso aconteceu nesta quinta-feira.

O governo do Paraná, por sua vez, notificou o caso de suspeita nesta sexta-feira. O paciente, identificado como um homem de 60 anos, está em estado grave. Ele relatou ter consumido bebida alcoólica destilada e, durante a internação, apresentou sintomas compatíveis com o quadro identificado em pacientes de outros três estados do país e no Distrito Federal.

Na Bahia foi confirmada a primeira morte suspeita de intoxicação nesta sexta. O caso aconteceu na cidade de Feira de Santana, e o óbito foi registrado durante a madrugada. O laudo para confirmar se o homem foi intoxicado por metanol ou não ainda será divulgado.

Diante da escala de casos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acionou autoridades internacionais para acelerar a disponibilização do medicamento fomepizol no Brasil. O antídoto é considerado referência para o tratamento da intoxicação por metanol, mas não tem registro no país.