Governo avalia usar emendas parlamentares para cumprir piso de investimentos

O governo prepara mudanças nas regras orçamentárias para ganhar mais flexibilidade no manejo de gastos no ano que vem. Com margem orçamentária cada vez mais apertada devido ao crescimento das despesas obrigatórias, a estratégia da equipe econômica é destinar até metade do valor reservado a emendas parlamentares no Orçamento para ser computado para o piso de investimentos criado no arcabouço fiscal.