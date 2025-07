Governo aumenta em 30% teto do Fies para curso de Medicina; medida vale a partir do 2º semestre

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o aumento do teto de financiamento semestral do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o curso de Medicina. O novo limite foi fixado em R$ 78 mil, representando um acréscimo de 30% em relação ao valor anterior.

A medida foi publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União. O aumento será aplicável a novos contratos e à renovação de contratos a partir do 2º semestre de 2025.

“O Comitê Gestor do Fies aprovou o aumento do teto dos cursos de medicina, que vai passar de R$ 60 mil por semestre para R$ 78 mil. Isso significa que 85% dos cursos de medicina, hoje, no Brasil, estão cobertos com esse teto. Os alunos do Fies Social têm a garantia de 100% do financiamento dos cursos não só de medicina, mas de qualquer outro ofertado pelo Fies”, ressaltou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Anteriormente, o limite para estudantes de Medicina era de R$ 60 mil, o que correspondia a cerca de R$ 10 mil por mês. Para os demais cursos, o teto do financiamento permanece em R$ 42.983,70, enquanto o valor mínimo de financiamento segue fixado em R$ 300.

De acordo com a resolução, a cobertura do Fies será realizada da seguinte forma:

Se a mensalidade do curso for inferior ao teto, o Fies paga apenas o valor cobrado — não há complemento.

Se a mensalidade exceder o teto, o Fies arcará apenas com o limite estipulado e a faculdade não poderá cobrar a diferença do estudante dentro do programa.

Por exemplo, em um curso de Medicina com mensalidade de R$ 82,8 mil por semestre:

O teto do Fies é de R$ 78 mil.

é de R$ 78 mil. O financiamento será de 80% desse valor, ou seja, R$ 62,4 mil por semestre.

O aluno ficará responsável por pagar 20% de R$ 78 mil, o que totaliza R$ 15,6 mil por semestre.

A diferença de R$ 4,8 mil (a diferença entre R$ 82,8 mil e R$ 78 mil) não poderá ser cobrada da parte do aluno.

O mesmo princípio se aplica aos demais cursos financiados pelo Fies.