Governo anuncia calendário do 1º pagamento do programa Pé-de-Meia para estudantes; veja datas

O ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quarta-feira, 6, a data do primeiro pagamento do Incentivo-Matrícula do programa Pé-de-Meia. O valor começará a ser depositado para os estudantes do ensino médio elegíveis a partir de 26 de março.

O principal objetivo do programa é combater a evasão escolar no ensino médio e diminuir a desigualdade no acesso à universidade e ao mercado de trabalho. Para isso, o governo irá formar uma poupança, o "pé-de-meia", de até R$ 9,2 mil para os estudantes que concluírem seus estudos. Segundo o MEC, a expectativa é a de que programa atenda cerca 2,5 milhões de pessoas.

Para receber o valor, as informações dos participantes precisam estar consolidadas e enviadas pelas redes de ensino entre 29 de fevereiro e 8 de março, via Sistema Gestão Presente (SGP). Segundo o MEC, o pagamento do incentivo financeiro-educacional do programa será feito conforme o mês de nascimento dos alunos, em contas digitais que serão abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em seus nomes.

O valor será depositado na conta do Caixa Tem. Para estudantes menores de 18 anos, o responsável legal precisa autorizar o estudante a movimentar a conta. Esse consentimento poderá ser feito em uma agência bancária da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Calendário do programa Pé-de-Meia

Data de pagamento Mês de nascimento do estudante 26 de março Janeiro e fevereiro 27 de março Março e abril 28 de março Maio e junho 1º de abril Julho e agosto 2 de abril Setembro e outubro 3 de abril Novembro e dezembro

Quem pode receber a bolsa do programa Pé-de-Meia?

Ser estudante do ensino médio das redes públicas;

pertencer a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

efetivar a matrícula no início de cada ano letivo;

ter frequência escolar mínima de 80% do total de horas;

concluir o ano com aprovação;

participar dos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e da avaliação externa de estados e Distrito Federal, para o ensino médio;

participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no último ano do ensino;

Participar no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), para os estudantes da EJA (Educação de Jovens e Adultos);

Como será o pagamento do Pé-de-Meia