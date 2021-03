Governadores pedem a Pazuello testes em aeroportos e outras medidas para conter a covid

Depois de se reunir no sábado, dia 13, com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, representantes do Fórum de Governadores enviaram um ofício à pasta pedindo algumas medidas urgentes para conter o avanço da Covid-19 no país, como a testagem de passageiros na chegada aos aeroportos e quarentena de 14 dias para viajantes que vêm de fora. Boa parte dos países já incorporou essas iniciativas à logística dos aeroportos.

"O afastamento social é fundamental para quebrar o ciclo de transmissão do coronavírus e, consequentemente, reduzir contaminações, internações e mortes pela doença”, disse Wellington Dias (PT), governador do Piauí, coordenador para vacinas do Fórum Nacional de Governadores.

Os governadores também encaminharam um pedido para a regulamentação, com urgência, da lei que autoriza Estados e Municípios a adquirir vacinas. O documento enfatiza que a "garantia de que toda e qualquer vacina no Brasil, produzida dentro ou fora do território nacional, seja dirigida ao Plano Nacional de Imuzinação (PNI/ SUS), visando à distribuição equânime e a aplicação gratuita, conforme as quatro fases estabelecidas pelo nível de risco".

O fórum se prepara para retomar o envio de sugestões com o novo ocupante da pasta da Saúde, que deverá ser definido essa semana. Como já era esperado em Brasília, Pazuello pediu para deixar a pasta, conforme EXAME adiantou na última sexta, dia 12. A demissão do general vinha sendo considerada algo eminente por interlocutores próximos ao Palácio do Planalto.

Deputados do Centrão vêm tentanto emplacar nomes que podem substituir o general Pazuello. O deputado Dr. Luiz Antonio Teixeira Júnior (PP-RJ), amigo pessoal de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, faria parte dessa lista. O Palácio do Planalto também estuda estender o convite a médicos de renome. Nomes que fogem ao espectro político, como o cardiologista Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, também estão sendo cotados. A médica Ludhmilla Abrahão Hajjar, do Incor e rede Vila Nova Star, que especializou no tratamento da Covid-19, declinou a proposta.

