Governadores do Nordeste definem pautas prioritárias para levar a Lula

Os governadores do Nordeste realizam a primeira reunião do ano entre os chefes de Executivo da região. O encontro, marcado para esta sexta-feira, 20, em João Pessoa, na Paraíba, tem como agenda principal a definição de pautas conjuntas para apresentação ao presidente da Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no dia 26 de janeiro.

Essa é a primeira reunião presidida pelo novo presidente do Consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevêdo - PSB, com os demais governadores da região, eleitos ou reeleitos em outubro do ano passado.

“A reunião será uma oportunidade em que discutiremos as prioridades regionais e dos estados, que serão levadas ao presidente Lula no dia 26, fortalecendo as relações republicanas, construindo, de forma conjunta, ações positivas para o desenvolvimento regional”, avaliou João Azevêdo.

No encontro, também há apresentação do Consórcio Nordeste – Relatório de Atividades, estrutura e mecanismos de funcionamento, além da apresentação do Projeto Nordeste 2023-2033 pela especialista em desenvolvimento regional, economista e socióloga Tânia Bacelar.

Além de João Azevêdo, participam do encontro os governadores Raquel Lyra - PSDB (Pernambuco); Fátima Bezerra - PT (Rio Grande do Norte); Paulo Dantas - MDB (Alagoas); Jerônimo Rodrigues - PT (Bahia); Elmano de Freitas - PT (Ceará); Carlos Brandão - PSB (Maranhão); Rafael Fonteles - PT (Piauí); e Fábio Mitidieri - PSD (Sergipe).

