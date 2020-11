Governadora em exercício de Santa Catarina é diagnosticada com covid-19

A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr, testou positivo para Covid-19, informou sua assessoria nesta terça-feira em uma publicação no Twitter.

“A governadora @DanielaReinehr testou positivo para Covid-19. O resultado do teste foi liberado na manhã desta terça-feira. A governadora apresentou sintomas leves, passa por avaliação médica e, em isolamento, cumprirá a agenda por videoconferência”, informou o perfil oficial do governo do Estado.

No total, 17 governadores já foram diagnosticados com a Covid-19: do Ceará, Camilo Santana (PT): do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB); do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), que está afastado do cargo por decisão judicial; do Pará, Helder Barbalho (MDB); de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); de Alagoas, Renan Filho (MDB); de Roraima, Antonio Denarium (sem partido); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM); de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), também afastado do cargo para responder a processo de impeachment; de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB); de São Paulo, João Doria (PSDB); do Amazonas, Wilson Lima (PSC); e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB).

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também já contraiu a doença.

Diversas autoridades da República também já foram infectadas pelo coronavírus, caso do procurador-geral da República, Augusto Aras, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux.

Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Braga Netto, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Augusto Heleno, entre outros, também testaram positivo para o coronavírus.

Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro anunciou que estava com Covid-19, em julho.