Governador do Rio pede nova prorrogação da Força Nacional no estado

Nesta quarta-feira, o governador Cláudio Castro enviou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com um pedido de prorrogação da permanência da Força Nacional no Rio de Janeiro até o próximo domingo. A duração da possível ampliação não foi especificada.

Se a solicitação for aceita pela União, esta será a segunda extensão do prazo de reforço — que já tinha sido estendido em janeiro deste ano. Desde 16 de outubro, cerca de 300 agentes patrulham as estradas federais no estado do Rio.

Nestes últimos cinco meses, a Força Nacional está atuando na segurança pública do Rio autorizada pelo Ministério da Justiça — desde o pedido de apoio do governador, "devido o aumento da violência no estado". Em novembro, com apenas um mês de operação, já havia custado mais de R$ 10 milhões aos cofres públicos, de acordo com levantamento obtido pela Globonews.

Sob a liderança da Polícia Rodoviária Federal, ao todo 300 agentes de nove estados foram liderados para o Rio. O objetivo da operação nas rodovias é "impedir a entrada de armas e drogas".

Novos equipamentos, como carabinas, espingardas, munição, granadas, pistolas e fuzis, custaram mais de R$ 3,5 milhões ao governo federal para iniciar a atuação da Força Nacional no Rio. De diárias dos agentes, o custo aos cofres públicos foram de mais de R$ 3,6 milhões.