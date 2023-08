Gleisi Hoffmann diz que Lula entrará na campanha de Boulos em São Paulo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou neste sábado, 5, que é preciso derrotar o bolsonarismo e que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrará na campanha de Guilherme Boulos, pré-candidato pelo PSOL à prefeitura de São Paulo.

"O que vai orientar nossas alianças municipais é o palanque de Lula em 2026", afirmou Gleisi, ressaltando que o ano de 2024, com eleições municipais, será importante para 2026.

Ela disse que o município de São Paulo será uma das principais disputas e afirmou não ter dúvidas de que o deputado federal, Jilmar Tatto (PT-SP), estará junto na campanha.

Tatto tem feito críticas a aliança do PT com o PSOL para apoiar Boulos, dizendo que a pré-candidatura de Boulos deve beneficiar a pré-candidatura à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e pode enfraquecer o PT na capital paulista.

Gleisi Hoffmann participou neste sábado do evento que oficializou o apoio do PT à pré-candidatura de Boulos.

Além dela, outros nomes do partido também estiveram presentes, como o ministro da Fazendo, Fernando Haddad. A esposa dele, Ana Estela Haddad, tem sido citada como possível nome para ser vice de Boulos.